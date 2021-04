Yeşilyurt'ta korona tedbirleri artırıldı

Şeyhbayram Mahallesi’nde gerçekleşen hijyen ve temizlik çalışmalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Salgınının daha fazla alana yayılmaması ve bertaraf edilmesi adına bütün imkanlarımızı seferber ettik. Hijyen kurallarına biraz daha fazla dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinden Ali Palancı, Battal Tuncal ve Mehmet Özen’in yanı sıra AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ve Şeyhbayram Mahallesi Muhtarı Mustafa Canberk ile birlikte Şeyhbayram Mahallesi’nde gerçekleşen temizlik çalışmalarını inceledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un tüm bölgelerinde rutin olarak yaptıkları temizlik ve ilaçlama çalışmalarına korona virüs salgınından dolayı ağırlık verdiklerini söyledi.

Vatandaşların sağlığını korumak adına tedbirleri artırdıklarını ifade eden Çınar, “İlçemizin dört bir tarafında çevre düzenlemesi, temizlik, atık ve hafriyat kaldırımı gibi çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürmekteyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak korona virüs salgınıyla mücadelede ilk günkü ciddiyet ve disiplinle çalışıyoruz. Meclis Üyelerimiz, İl ve İlçe Teşkilatımızdan arkadaşlarımız, Mahalle Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle birlikte Şeyhbayram mahallemizdeki yıkama ve temizlik çalışmalarını yerinde inceledik. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için ilçemizin her noktasını detaylı bir şekilde temizleyerek, korona virüsün daha fazla alana yayılmasını önlemeye çalışıyoruz. Personellerimiz sürecin ilk başından bugüne kadar büyük bir özveriyle çalışarak Yeşilyurt’umuzun temizlik imajının korunmasını sağlıyorlar. Bizler ‘Temiz Yurt, Yeşil Yurt’ diyerek başlattığımız temizlik seferberliğimizde dur durak bilmeden ilçemizin her noktasını pırıl pırıl hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın hijyenik ve temiz bir ortamda sağlıklı ve huzur içerisinde yaşaması içinde temizlik hizmetlerimizi 7/24 aralıksız sürdürmekteyiz. Ekiplerimiz bütün caddelerimizi deterjanlı sularla baştan aşağıya dezenfekte ediyor, süpürüyor, çöpleri topluyorlar. Belediye olarak çevre temizliğine çok büyük titizlik gösteriyoruz. Temizlikte yakaladığımız başarı seviyemizin korunup güçlenmesi aşamasında büyük emek sarf eden Temizlik İşler Müdürlüğümüzdeki bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mahalle muhtarlarımızda bu hizmetlerimizde ekiplerimize yardımcı oluyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum. İlçemizin en kalabalık mahallelerinden olup, son dönemlerdeki ciddi yatırımlarla yaşam standardı yükselip tercih edilen Şeyhbayram mahallemize ayrıca ‘Spor Tesisleri’ projemiz kapsamında bir adet halı saha kazandırdık. Gençlerimiz ve çocuklarımız açılan yeni parklarda ve hizmete sunulan halı sahada spor yapıyorlar ve keyifli anlar yaşıyorlar. İnşallah bu tesisimizi yapacağımız etkinliklerle daha aktif hale getireceğiz. Amacımız; Yeşilyurt’umuzu her alanda kalkındırmak, geliştirmek ve güzelleştirmektir” ifadelerini kullandı.

Şeyhbayram Mahallesi Muhtarı Mustafa Canberk’ de , “ Yeşilyurt Belediyesi ekipleri mahallemize adet bir çıkartma yaptı, bütün sokaklarımız ilaçlı sularla yıkanıyor, çok güzel bir görüntü oluştu. Belediye Başkanımız zaten her zaman bizimle birlikte hareket ediyor, başarılı hizmetlerde bulunuyor. Yapılan hizmetler neticesinde sokaklarımız ve caddelerimiz daha güzel ve konforlu hale geliyor. Belediye Başkanımız başta olmak üzere herkese mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların ve esnafların taleplerini dinledi.

