Soruşturma derinleştiriliyor!

İçişleri Bakanlığı, belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart tarihinde başlatılan soruşturmayı genişletiliyor.
SAYI 6'YA YÜKSELDİ!
Geçtiğimiz günlerde Malatya Yeşilyurt Belediyesi’ndeki kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik iddialar üzerine başlatılan soruşturma İçişleri Bakanlığı tarafından genişletiliyor. Bu kapsamda, Balıkesir Gömeç ( CHP), Adıyaman Gölbaşı (CHP), Burdur Yeşilova (CHP), Yozgat Yerköy ( İYİ Parti), Şanlıurfa Suruç (2019 HDP), Ordu Korgan ( AK Parti) belediyelerince “dans (folklor) gösterisi”, “kültür turu”, “gençlik programları” adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edildi. Söz konusu olaylarla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi görevlendirerek, soruşturma başlattı.
HİZMET PASAPORTU DURDURULDU!
Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelere imkan sağlayan mevzuatın suistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştu. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.