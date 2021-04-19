19 Nis 2021 - 13:20- Yaşam

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK!

Malatya’da her gün 3 bin kişiye sıcak iftarlık yemek ulaştırılıyor. Ramazan Ayı nedeniyle kurumların koordinesi ile 65 yaş üstü, yetimler ve kimsesizler sıcak aş ile buluşturuluyor.