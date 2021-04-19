İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK!

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay Malatya Şubesi tarafından organize edilen Ramazan Ayında ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemekleri evlerinde teslim ediliyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Belsos yemek fabrikasında hazırlanan yemekler, belediye personeli ve Türk Kızılay Malatya Şube gönüllüler tarafından ‘Ramazan ayında sıcak yemek girmeyen ev kalmayacak’ sloganıyla ihtiyaç sahiplerine sıcak iftarlık yemekler evlere ulaştırılıyor.
Türk Kızılay’ı Malatya Şubesi Başkanı Ramazan Soylu, kendisinin de iftarlık yemek dağıtım programına zaman zaman katıldığını belirtip,
Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olan ailelerimize iftarlık yemekler Malatya Büyükşehir Belediyesi Belsos yemek fabrikasında hazırlanıyor. Temiz bir ortamda hazırlanıyor. Malatya Büyükşehir ve Türk Kızılay’ı gönüllülerine teşekkür ediyorum. 65 yaş üstü engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında iftarlık yemeklerini teslim ediyoruz
ifadelerini kullandı.
Günde 3 bin dolayında kişiye sıcak iftarlık ulaştırıldığına dikkat çeken Soylu,
Talep geldikçe bu sayı artar. Yemek ikramı programlarımız Bayramda da devam edecek. 33 gün yemek verilmiş olacak
dedi. Hayırsever iş insanlarına da seslenen Soylu,
Bu hayırda onların da katkısı olsun istiyoruz. Yardımlarını bekliyoruz. Türk Kızılay Malatya Şubesi olarak yemeğin dışında ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi, yardım kolilerimiz devam ediyor. Yardımlar yıl boyu sürüyor, kesintisiz bir şekilde yardımlarımız devam ediyor
şeklinde konuştu.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.