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19 Nis 2021 - 13:17- Asayiş G: 19 Nis 2021 - 13:21

PİTBULL OPERASYONU!

Jandarmadan pitbull operasyonu.
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Malatya’da şikayet üzerine pitbull cinsi köpek besleyen şahsın evine düzenlenen operasyonda 2 köpeğe el konularak, hayvanların sahibine işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesinde jandarmaya Konak (Yukarı Banazı) Bahçebaşı Mahallesi’nde bir vatandaşın pitbull cinsi köpek beslediği şikayeti geldi. M.P. isimli şahsın evine yapılan baskında, yetiştirilmesi ve sahiplenilmesi yasak 2 adet pitbull bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince gerekli işlemler yapılıp köpeklere el konulurken, hayvanların sahibi hakkında da işlem yapıldı. ( İHA)

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19 Nis 2021 - 13:17 Malatya- Asayiş

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