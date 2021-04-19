“BİZİM SAVAŞIMIZ YENİDEN BAŞLADI”

Tecrübeli futbolcu, galibiyet sonrası maçın ardından saha ortasında kümelenmelerine ilişkin şunları söyledi:

Bizim savaşımız yeniden başladı. Nasıl mücadele eder, savaşırsak sonucunda bize o şekilde yansıyacağını konuştuk. Açıkçası biz, sadece dışarıda değil içeride de öyleyiz. Futbol alanın dışında da böyleyiz. Biz bir aileyiz, ufak tefe problemlerimiz tabii ki olacak. Bu gayet normal ama bunu çok fazla uzatmadan, dillendirmeden, bir tarafa bırakıp, mücadelemize devam ediyoruz. Maç sonrasında da kümelendik ve bunu konuştuk.

“HAK EDEN TARAF AÇIKÇASI BİZDİK”

Alanyaspor karşısında takım olarak iyi mücadele ettiklerini kaydeden Adem Büyük,

Kazanmayı hak eden taraf açıkçası bizdik. Burada şans eseri kazanılmış bir galibiyet yok. Belki maçtan sonra böyle konuşulacak. Ligin iyi takımlarından birine karşı oynadık. Onlara karşı 90 dakika boyunca bir tane bile pozisyon vermeden maçı bitirdik. Kazandığımız için mutluyuz, biz hak ettik. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu galibiyet, haftalardır üzdüğümüz taraftarlarımıza armağan olsun. Bizi gerçekten iyi destekleyip, moral veriyorlar. Bu şekilde devam etsinler

dedi.

MAKAS DARALIYOR

Büyük, Yeni Malatyaspor’un herkesin ve şehrin takımı olduğunu ifade ederek, taraftarlara kendilerine olan desteklerinin karşılığını vermek için mücadele ettiklerini belirtti. İyi niyetli olarak takım halinde mücadele ettiklerini dile getiren Büyük,

Burada kimse kötü niyetli değil. Her ne olursa olsun mücadelemiz sonuna kadar sürecek” dedi. Büyük, ligin son durumuna ilişkin “Makas daraldıkça alt taraftaki durumda kızışıyor. Ama rakiplerimizin ne yaptığı önemli değil bizim maç kazanmaya, puan ve puanlar almaya devam etmemiz lazım. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Zorlu maçlarımız var, rakiplerimizle oynayacağız. Umarım bu şekilde devam ederiz

değerlendirmesinde bulundu.