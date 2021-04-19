Busabah Malatya Busabah Malatya
19 Nis 2021 - 13:01- Teknoloji G: 19 Nis 2021 - 13:11

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NİN AB PROJESİNDEN PAY ALMA ÇABASI

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Avrupa Birliği projelerine katılmanın önemine değinerek, “Ufuk Avrupa ve ERA projeleri, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliğine üye olmayı hedefleyen 44 ülkeyi kapsayan, neredeyse 100 milyar euroya yakın bir bütçe sağlayan projedir. İnönü Üniversitesi olarak hedefimiz bu projeden pay almaktır” dedi
mask

İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından

Ufuk Avrupa ve ERA Projelerine Başvuru Süreci” semineri gerçekleştirildi. Çevrimiçi düzenlenen seminere konuşmacı olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Külah katıldı. Külah, “Ufuk Avrupa ve ERA Projelerine Başvuru Süreci

hakkında bilgi verdi.

BAP Müdürü Prof. Dr. İbrahim Türkmen’in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Ufuk Avrupa ve ERA Projelerine katılmanın önemine değinerek,

Ufuk Avrupa ve ERA projeleri, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliğine üye olmayı hedefleyen 44 ülkeyi kapsayan ve neredeyse 100 milyar euroya yakın bir bütçe sağlayan projedir. İnönü Üniversitesi olarak hedefimiz bu projeden pay almaktır. Üniversitemizde bununla ilgili olarak bir seri çalışmayı sürekli yapacağız

şeklinde konuştu.

“Ufuk Avrupa ve ERA Projelerine Başvurusu Süreci” konusunda projesinden ve başvuru sürecindeki deneyimlerinden söz eden Prof. Dr. Haluk Külah, 2007 ve 2013 yıllarında sözü edilen projelere değişik araştırmalarla başvurduklarını ancak olumsuz cevap aldıklarını bildirdi.

2014 yılında “Kafatası İçerisine Gömülü İşitme Cihazlarının Geliştirilmesi” projesiyle katıldıklarını aktaran Külah, projenin kabul edildiğini fakat mülakatta olumsuz sonuç aldıklarını kaydetti.

“PATENT GİBİ ENDİŞELER YOK”

Külah, dördüncü başvuru sonucunda projelerinin kabul edildiğini vurgulayarak, ERA Projelerine başvuracaklar için,

ERA Projeleri’nin sizden istedikleri yüksek riskli ve yüksek kazançlı projelerdir. Tamamen çığır açıcı özelliği olmasını bekliyorlar ve o projeyi Avrupa sınırları içerisinde yapabilecek birisi varsa bunun sizin olduğunuzu göstermenizi istiyorlar. Tamamen bilimsel proje istiyorlar, ticarileşme, son ürün ya da patent gibi endişeler yok

önerilerinde bulundu.

Külah, ERA Projeleri özelinde başvuru yapacak kişilerin, başvurulan alanda yetkinliği gösteren çalışmaların özgeçmişinde belirtilmesi gerektiğini ifade etti.

Başvuru sürecindeki raporları hazırlamak için profesyonel destek ve danışmanlardan faydalanmanın önemli olduğuna dikkat çeken Külah, danışmanlardan alınan geri bildirimlerin faydalı olacağını kaydetti. ( İHA)

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Avrupa Birliği projelerine katılmanın önemine değinerek,

Ufuk Avrupa ve ERA projeleri, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliğine üye olmayı hedefleyen 44 ülkeyi kapsayan, neredeyse 100 milyar euroya yakın bir bütçe sağlayan projedir. İnönü Üniversitesi olarak hedefimiz bu projeden pay almaktır

dedi.

İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından

Ufuk Avrupa ve ERA Projelerine Başvuru Süreci” semineri gerçekleştirildi. Çevrimiçi düzenlenen seminere konuşmacı olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Külah katıldı. Külah, “Ufuk Avrupa ve ERA Projelerine Başvuru Süreci

hakkında bilgi verdi.

BAP Müdürü Prof. Dr. İbrahim Türkmen’in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Ufuk Avrupa ve ERA Projelerine katılmanın önemine değinerek,

Ufuk Avrupa ve ERA projeleri, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliğine üye olmayı hedefleyen 44 ülkeyi kapsayan ve neredeyse 100 milyar euroya yakın bir bütçe sağlayan projedir. İnönü Üniversitesi olarak hedefimiz bu projeden pay almaktır. Üniversitemizde bununla ilgili olarak bir seri çalışmayı sürekli yapacağız

şeklinde konuştu.

“Ufuk Avrupa ve ERA Projelerine Başvurusu Süreci” konusunda projesinden ve başvuru sürecindeki deneyimlerinden söz eden Prof. Dr. Haluk Külah, 2007 ve 2013 yıllarında sözü edilen projelere değişik araştırmalarla başvurduklarını ancak olumsuz cevap aldıklarını bildirdi.

2014 yılında “Kafatası İçerisine Gömülü İşitme Cihazlarının Geliştirilmesi” projesiyle katıldıklarını aktaran Külah, projenin kabul edildiğini fakat mülakatta olumsuz sonuç aldıklarını kaydetti.

“PATENT GİBİ ENDİŞELER YOK”

Külah, dördüncü başvuru sonucunda projelerinin kabul edildiğini vurgulayarak, ERA Projelerine başvuracaklar için,

ERA Projeleri’nin sizden istedikleri yüksek riskli ve yüksek kazançlı projelerdir. Tamamen çığır açıcı özelliği olmasını bekliyorlar ve o projeyi Avrupa sınırları içerisinde yapabilecek birisi varsa bunun sizin olduğunuzu göstermenizi istiyorlar. Tamamen bilimsel proje istiyorlar, ticarileşme, son ürün ya da patent gibi endişeler yok

önerilerinde bulundu.

Külah, ERA Projeleri özelinde başvuru yapacak kişilerin, başvurulan alanda yetkinliği gösteren çalışmaların öz geçmişinde belirtilmesi gerektiğini ifade etti.

Başvuru sürecindeki raporları hazırlamak için profesyonel destek ve danışmanlardan faydalanmanın önemli olduğuna dikkat çeken Külah, danışmanlardan alınan geri bildirimlerin faydalı olacağını kaydetti. (İHA)

# İnönü Üniversitesi, ab proje, pay, Rektör Ahmet Kızılay, için, Önemli, malatya, son, İHA, etti

19 Nis 2021 - 13:01 Malatya- Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Güder: Hedefimizi her geçen gün büyütüyoruz mask
Güder: Hedefimizi her geçen gün büyütüyoruz
Gençlere Ücretsiz Yazılım ve Kodlama Atölyesi mask
Gençlere Ücretsiz Yazılım ve Kodlama Atölyesi
Belediyeye ait 9 adet araç satılacaktır mask
Belediyeye ait 9 adet araç satılacaktır
Zorunlu trafik sigortası alımı yapılacak! mask
Zorunlu trafik sigortası alımı yapılacak!
Gürkan'dan merak uyandıran paylaşım! mask
Gürkan'dan merak uyandıran paylaşım!
Danışmanlık hizmet alımı yapılacak! mask
Danışmanlık hizmet alımı yapılacak!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeşilyurt skandalında yeni gelişme! Herkesin merak ettiği o liste! mask
Yeşilyurt skandalında yeni gelişme! Herkesin merak ettiği o liste!
Sıradaki isim Çınar mı? mask
Sıradaki isim Çınar mı?
Görevden alınmalara devam! mask
Görevden alınmalara devam!
Çınar’ın manidar birinciliği! mask
Çınar’ın manidar birinciliği!
Dolandırıcı Ordusu Adliyeye Sevk Edildi mask
Dolandırıcı Ordusu Adliyeye Sevk Edildi
Çınar, o ismi görevden aldı! mask
Çınar, o ismi görevden aldı!

GALERİ

Malatya uyarıları dinlemiyor mask
Malatya uyarıları dinlemiyor
MALATYA SESSİZ mask
MALATYA SESSİZ
Otomobille gelip ateş açtılar, bir kişi yaralandı mask
Otomobille gelip ateş açtılar, bir kişi yaralandı
Uçağı arızalanan Bakan Malatya'ya zorunlu iniş yaptı mask
Uçağı arızalanan Bakan Malatya'ya zorunlu iniş yaptı
Fendoğlu’ndan 43 kişi açıklaması mask
Fendoğlu’ndan 43 kişi açıklaması
Şehit Kızılay, son yolculuğuna uğurlandı! mask
Şehit Kızılay, son yolculuğuna uğurlandı!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL