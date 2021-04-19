COVİD-19 PANDEMİSİ TANSİYONU YÜKSELTİYOR

Sağlıksız beslenme sonucu alınan kilolar, stres ve hareketsizliğin özellikle kronik hastalıkları olanlar için büyük bir riske dönüştüğünü belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen,

Hipertansiyonun kadın hastalarda görülme sıklığı erkeklere göre yüzde 8-10 arasında daha fazla. Ebeveyn veya yakın akrabalarınızda hipertansiyon varsa, sizde de olma olasılığı yüksektir. Ancak unutmayalım ki; yaşam tarzı seçimleri, ailesinde yüksek tansiyon öyküsü olan pek çok kişinin hipertansiyondan korunmasını sağlıyor

dedi.

Kronik hastalığı olan, başta hipertansiyon ve kalp hastaları olmak üzere herkesin Covid-19’a yakalanmamak için elinden geleni yapmasının önemli olduğunun altını çizen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen,

Hastalık, kronik hastalığı olanlarda ve yaşlılarda daha ağır seyrediyor. Buna bağlı olarak iyileşme süresi de daha uzun oluyor. Dolayısıyla aslında tek ve en önemli öneri, hastalığa yakalanmamak. Bunun için evde kalmak, izole olmak, dengeli beslenmek ve düzenli ilaç kullanımı kritik bir öneme sahip

kelimelerine yer verdi.

Hipertansiyon hakkında toplumda yaygın olan pek çok düşüncenin olduğunun altını çizen Dr. Ersin Özen, tansiyonla ilgili efsaneleri ve doğru bilgileri paylaştı:

BU BİLGİLERE DİKKAT!

Efsane: “Ailemde yüksek tansiyon var. Bunu önlemek için yapabileceğim hiçbir şey yok.

Gerçek: Yüksek tansiyon ailelerde görülebilir. Ebeveyn veya yakın akrabalarınız yüksek tansiyona sahipse, sizde de olma olasılığı yüksektir. Ancak yaşam tarzı seçimleri, ailesinde yüksek tansiyon öyküsü olan birçok kişinin hipertansiyondan korunmasını sağlıyor.

Efsane: Sofra tuzu kullanmıyorum, bu yüzden sodyum alımımı ve kan basıncımı kontrol ediyorum.

Gerçek: Bazı insanlarda sodyum kan basıncını artırabilir. Sodyumu kontrol etmek için mutlaka etiketlerin kontrol edilmesi gerekir. Çünkü tükettiğimiz sodyumun yüzde 75'i domates sosu, çorbalar, çeşniler, konserve yiyecekler ve hazır karışımlar gibi işlenmiş gıdalarda gizlidir. Ambalajlı ürün satın alırken etiketleri okuyun. Etiketlerde “soda” ve “sodyum” kelimeleri ve “Na” sembolü görürseniz bu, sodyum bileşiklerinin mevcut olduğu anlamına gelir.

Efsane: Yemek pişirirken düşük sodyum alternatifleri olarak, normal sofra tuzu yerine koşer veya deniz tuzu kullanıyorum.

Gerçek: Kimyasal olarak, koşer tuzu ve deniz tuzu sofra tuzu - yüzde 40 sodyum - ile aynıdır ve toplam sodyum tüketimine eşittir. Sofra tuzu, iki sodyum (Na) ve klorür (Cl) mineralinin bir kombinasyonudur.

Efsane: Kendimi iyi hissediyorum. Yüksek tansiyon konusunda endişelenmem gerekmiyor.

Gerçek: Yaklaşık 103 milyon ABD'li yetişkin yüksek tansiyona sahip ve birçoğu bunu bilmez veya tipik belirtiler yaşamaz. Yüksek tansiyon inme için de önemli bir risk faktörüdür. Kontrol edilmezse, yüksek tansiyon ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Efsane: Yüksek tansiyonu olan insanlar sinirlilik, terleme, uyku güçlüğü gibi sorunlarla karşılaşır ve yüzleri kızarır. Bu belirtiler bende yok, bu yüzden iyiyim.

Gerçek: Birçok insan farkında olmadan yıllarca yüksek tansiyona sahiptir. Genellikle “sessiz katil” olarak adlandırılır, çünkü genellikle hiçbir belirtisi yoktur. Atardamarlarınıza, kalbinize ve diğer organlarınıza zarar verdiğinin farkında olmayabilirsiniz.

Efsane: Yüksek tansiyonum var ve doktorum bunu kontrol ediyor. Bu, evde kontrol etmeme gerek olmadığı anlamına geliyor.

Gerçek: Kan basıncı dalgalanabileceğinden, evde kan basıncı ölçümlerinin izlenmesi ve kaydedilmesi, sağlık uzmanınıza gerçekten yüksek tansiyonunuzun olup olmadığını ve tedavi planınızın çalışıp çalışmadığını belirlemek için değerli bilgiler sağlayabilir. Okumaları sabah ve akşam gibi her gün aynı saatte veya sağlık uzmanınızın önerdiği şekilde almanız önemlidir.

( Haber Merkezi)