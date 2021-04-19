19 Nis 2021 - 11:44- Gündem

TURGUT ÖZAL VE HAMİDO'NUN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu’nun ve ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.