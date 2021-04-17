Busabah Malatya Busabah Malatya
17 Nis 2021 - 19:41- Spor G: 17 Nis 2021 - 19:49

Semih Tokatlı: Üzgünüz

Alanyaspor’un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, gol pozisyonlarına girmelerine karşın gol üretemediklerini belirterek, Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
mask

Tokatlı, maçın birinci dakikasında 90.dakikasına kadar kazanmak için oynadıklarını ifade etti.

Karşılaşmada pozisyon arayan ve üreten bir takım olduklarını anlatan Tokatlı,

Maalesef rakibin kalemize bir tane şutu yok. Şut vermeden, talihsiz bir yan topla golü yedik ve mağlup olduk. Maalesef bu kadar pozisyon bulmamıza rağmen uzun zamandan beri gol yollarındaki gol kalitemizi bir türlü aşamadık

dedi.

Tokatlı, çalışmaya ve oynamaya devam edeceklerini belirterek, üzgün olduklarını dile getirdi.

# etti, için

17 Nis 2021 - 19:41 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
DOĞU EKİBİNDE DEPREM! mask
DOĞU EKİBİNDE DEPREM!
KROS LİGİ YARI FİNAL YARIŞMALARI mask
KROS LİGİ YARI FİNAL YARIŞMALARI
MALATYA’YA ÖRNEK OLMALI… mask
MALATYA’YA ÖRNEK OLMALI…
TFF 3.LİG’DE PLAY-OFF MÜSABAKALARI NASIL OYNANACAK? mask
TFF 3.LİG’DE PLAY-OFF MÜSABAKALARI NASIL OYNANACAK?
ANTALYA’DAN MADALYALARLA DÖNDÜLER mask
ANTALYA’DAN MADALYALARLA DÖNDÜLER
OLCAY ŞAHAN TAKIMA DÖNDÜ mask
OLCAY ŞAHAN TAKIMA DÖNDÜ
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeşilyurt skandalında yeni gelişme! Herkesin merak ettiği o liste! mask
Yeşilyurt skandalında yeni gelişme! Herkesin merak ettiği o liste!
Görevden alınmalara devam! mask
Görevden alınmalara devam!
Sıradaki isim Çınar mı? mask
Sıradaki isim Çınar mı?
Çınar’ın manidar birinciliği! mask
Çınar’ın manidar birinciliği!
Dolandırıcı Ordusu Adliyeye Sevk Edildi mask
Dolandırıcı Ordusu Adliyeye Sevk Edildi
Belediye: MHP ve CHP'de vardı! mask
Belediye: MHP ve CHP'de vardı!

GALERİ

MALATYA SESSİZ mask
MALATYA SESSİZ
Otomobille gelip ateş açtılar, bir kişi yaralandı mask
Otomobille gelip ateş açtılar, bir kişi yaralandı
Uçağı arızalanan Bakan Malatya'ya zorunlu iniş yaptı mask
Uçağı arızalanan Bakan Malatya'ya zorunlu iniş yaptı
Fendoğlu’ndan 43 kişi açıklaması mask
Fendoğlu’ndan 43 kişi açıklaması
Şehit Kızılay, son yolculuğuna uğurlandı! mask
Şehit Kızılay, son yolculuğuna uğurlandı!
TEK İSTEĞİ AKÜLÜ BİR SANDALYE mask
TEK İSTEĞİ AKÜLÜ BİR SANDALYE
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL