Semih Tokatlı: Üzgünüz

Tokatlı, maçın birinci dakikasında 90.dakikasına kadar kazanmak için oynadıklarını ifade etti.
Karşılaşmada pozisyon arayan ve üreten bir takım olduklarını anlatan Tokatlı,
Maalesef rakibin kalemize bir tane şutu yok. Şut vermeden, talihsiz bir yan topla golü yedik ve mağlup olduk. Maalesef bu kadar pozisyon bulmamıza rağmen uzun zamandan beri gol yollarındaki gol kalitemizi bir türlü aşamadık
dedi.
Tokatlı, çalışmaya ve oynamaya devam edeceklerini belirterek, üzgün olduklarını dile getirdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.