Semih Tokatlı: Üzgünüz

Tokatlı, maçın birinci dakikasında 90.dakikasına kadar kazanmak için oynadıklarını ifade etti.

Karşılaşmada pozisyon arayan ve üreten bir takım olduklarını anlatan Tokatlı,

Maalesef rakibin kalemize bir tane şutu yok. Şut vermeden, talihsiz bir yan topla golü yedik ve mağlup olduk. Maalesef bu kadar pozisyon bulmamıza rağmen uzun zamandan beri gol yollarındaki gol kalitemizi bir türlü aşamadık

dedi.

Tokatlı, çalışmaya ve oynamaya devam edeceklerini belirterek, üzgün olduklarını dile getirdi.