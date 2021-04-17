17 Nis 2021 - 19:30- Spor

“Hak ettiğimiz bir galibiyet”

Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü İrfan Buz, önemli bir rakibe karşı önemli bir 3 puan aldıklarını ifade ederek, maçın geneline bakıldığında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.