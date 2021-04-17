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17 Nis 2021 - 19:30- Spor G: 17 Nis 2021 - 19:39

“Hak ettiğimiz bir galibiyet”

Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü İrfan Buz, önemli bir rakibe karşı önemli bir 3 puan aldıklarını ifade ederek, maçın geneline bakıldığında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Buz, 13 maçtır galip gelememe serisi ile ilgili

Ben tam üzerime alınmak istemiyorum. 13 hafta değil 5 haftadan beri buradayım. Çok fazla geriye bakmadım

dedi.

Çok fazla analiz yaptıklarını kaydeden Buz, şunları söyledi:

Nerede hata ve eksiklerimiz var, neleri düzeltmemiz gerekiyor bunların üzerinde durduk. Takım halinde bunu hedef olarak konuştuğumuzda taktiksel anlamda çok daha kompakt olmamız gerektiğini söyledik. Pozisyon veriyoruz, burada kompakt haline getirdiğimizde ne zaman, nerede basacağız, bir-iki ve üçüncü bölgede oyunun nasıl olması gerektiğini takımımızla hedef olarak seçerek, onlarla konuşarak bunu yapmak istedik. Sanırım bütün geçmiş müsabakalara baktığımız zaman Gaziantep Futbol Kulübü ile başlayıp Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor hepsi saygıdeğer rakipleri ve çok önemli maçlardı.

Buz, Alanyaspor karşısında aldıkları 3 puanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek,

Biz hoca olarak yardımcı olabiliyoruz ancak aktörler önemli. Sahadan olan kişiler, futbolcular büyük önem taşıyor. Bu anlamda başta takım kaptanımız Adem Büyük ve bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum. İnançlarını ve her şeylerini ortaya koydular. Şuana kadar söylemedik ama eksiklerimiz çok fazlaydı. Bunları hep geriye atarak, takımımızla neler yapabiliriz diye çalıştık. Alanyaspor karşısında da çok önemli bir galibiyet aldık. Onlarında hedefleri be, ligde beşinci olmak istiyorlar, bu anlamda önemli bir rakibe karşı galip geldik. Genel anlamda 90 dakikaya bakıldığında hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum

ifadelerini kullandı.

Futbolcuların aldıkları galibiyetle kendisine güzel bir doğum günü hediyesi verdiklerini dile getiren Buz,

Tabii ki böyle bir doğum günü hediyesi almak inanılmaz mutluluk verici. Her şeyden evvel takım böyle mücadele verdiği zaman bir teknik adam daha fazla ne isteyebilir ki?

dedi.

Tecrübeli teknik adam, Alanyaspor maçının geride kaldığını, aldıkları 3 puana sevindiklerini ifade ederek,

Önümüze bakacağız. Tabii seviniyoruz, buda hakkımız, uzun zamandır galip gelemiyorduk. Takım olarak tamamen Erzurumspor müsabakasına odaklanacağız. Zor müsabakalar bizi bekliyor ancak iyi çalışarak, her anlamda doğruları yaparak, bunun üstesinden gelmek ve ligde istediğimiz puanları almak istiyoruz

şeklinde konuştu.

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17 Nis 2021 - 19:30 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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