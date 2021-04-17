Yeni Malatyaspor altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı

Sezonun ilk yarısında 27 puan toplayan ancak 13 maçta galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, 35.haftada sahasında Alanyaspor’u konuk etti. İki takımında gol pozisyonuna girdiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Mücadelenin ikinci yarısına iki takımda hızlı başlarken, Yeni Malatyaspor’un 54.dakikada Moryke Fofana’nın kaydettiği gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Yeni Malatyaspor, mücadelenin 64.dakikasında çalışılmış bir pozisyon sonrası Teenage Lingani Hadebe’nin kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Golden iki dakika sonra Yeni Malatyaspor’un hızlı gelişen atağı sonrası Fofana’nın soldan pasında Umut Bulut topu ağlara gönderdi ancak hakem, Moryke Fofana’nın topla buluştuğu anda ofsaytta olduğuna hükmederek, golü geçersiz saydı.

Yeni Malatyaspor, son anları nefes kesen mücadeleyi 1-0 kazanarak, hem 13 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı hem de altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Alanyaspor’un 90+5.dakikada Georgios Tzavellas ile bir topu direkten döndü.

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (Sakarya Bölgesi Üst Klasman Hakemi), Ceyhun Sesigüzel (İstanbul Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemi), Mehmet Kısal (Rize Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemi), 4.Hakem Onur Özütoprak (İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi)

VAR Hakemi Özgüç Türkalp (Ankara Bölgesi Video Yardımcı Hakemi), AVAR Hakemi Oğuzhan Uğurlu (İstanbul Bölgesi Klasman Hakemi)

HELENEX YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 6.Afriyie Acquah (Dk.46 Kubilay Kanatsızkuş), 9.Umut Bulut, 13.Wallace Fortuna Dos Santos, 17.Teenage Lingani Hadebe, 20.Ahmed Ildız, 21.Moryke Fofana (Dk.90 Eric Ndizeye), 45.Karim Hafes Ramadan Seilfeldin, 57.İssam Chebake, 61.Zeki Yavru (Dk.90+5 Bülent Cevahir), 99.Adem Büyük (Dk.90+5 Aly Malle)

YEDEKLER: 1.Abdulsamed Damlu, 12.Aly Malle, 14.Doğukan Emeksiz, 24.Olcay Şahan, 27.Eric Ndizeye, 39.Erkan Kaş, 66.Jospin Nshimirimana, 90.Kubilay Kanatsızkuş, 92.Bülent Cevahir, 98.Jetmir Topalli

TEKNİK SORUMLU: İrfan Buz

AYTEMİZ ALANYASPOR: 28.Jose Carlos Coentrao Marafona, 10.Elhadji Babacar Khouma (Dk.87 Tayfur Bingöl), 21.Jacques François Moubandje, 22.Berkan İsmail Kutlu (Dk.69 Mustafa Pektemek), 23.Efkan Bekiroğlu (Dk.69 Salih Uçan), 24.Juan Francisco Moreno Fuertes, 26.Emmanouil Siopis, 31.Georgios Tzavellas, 44.Steven Roy Caulker, 91.Davidson Da Luz Pereira, 92.Damian Kadzior (Dk.76 Adam Fernando Bareiro Gamarra)

YEDEKLER: 30.Serkan Kırıntılı, 3.Ahmet Gülay, 4.Alpay Çelebi, 5.Fatih Aksoy, 6.Ceyhun Gülselam, 8.Salih Uçan, 9.Adam Fernando Bareiro Gamarra, 19.Mustafa Pektemek, 27.Umut Güneş, 75.Tayfur Bingöl

TEKNİK SORUMLU: Çağdaş Atan

GOL: Dk.64 Teenage Lingani Hadebe (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Dk.31 Afriyie Acquah, Dk.36 Teenage Lingani Hadebe, Dk.86 Moryke Fofana, Dk.90+4 Zeki Yavru (Yeni Malatyaspor)



MAÇTAN NOTLAR

Dakika 5: François Moubandje’in soldan ortasında Berkan İsmail Kutlu kafayı vurdu top yandan auta çıktı.



Dakika 10 GOL TEHLİKESİ: Karim Hafez’in yerden sert ceza sahasına gönderdiği topa müsait pozisyondaki Umut Bulut kale önünde dokunamadı. Umut’un ayağının dibinden geçen top auta çıktı.



Dakika 15 GOL TEHLİKESİ: Yeni Malatyaspor’un hücuma çıkarken kaptırdığı top Babacar’da kaldı. Babacar’ın ara pasında topla buluşan Berkan, soldan hareketlenen Davidson’u gördü. Davidson son çizgiye indi ve kaleye vurdu, kaleci Ertaç Özbir ayaklarıyla topun kaleye gitmesini önledi.



Dakika 24: Alanyaspor’da Juan Francisco Moreno, ceza sahasının dışından kaleyi hafif çaprazdan gören bir noktadan kaleye şutunu gönderdi, kaleci Ertaç Özbir, üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.



Dakika 25: Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı savunma oyuncusu Wallace uzak mesafeden şansını denedi ancak meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.



Dakika 28 GOL TEHLİKESİ: Alanyaspor’da Davidson soldan topu ceza sahasına taşıdı ve içeride müsait pozisyondaki arkadaşına pas vermek istedi. Yeni Malatyaspor’da Karim Hafez’den dönen topu geriden gelen Berkan, sağ ayağının içiyle ağlara göndermek istedi ancak kaleci Ertaç Özbir soluna iyi uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.



Dakika 39 GOL TEHLİKESİ: Yeni Malatyaspor’da Zeki Yavru’nun uzun ve yerden gönderdiği ara pasında hareketlenen Umut Bulut, topu kontrol edip, gol vuruşunu yapmak istedi ancak Alanyaspor’un kalecisi Marafona kalesini zamanında terk ederek, tehlikesi savuşturdu.



Dakika 45: Fofana’nın soldan ortasında Umut Bulut’tan önce Siopis yükseldi ve kafayı vurarak tehlikesi savuşturdu.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.



Dakika 52 GOL TEHLİKESİ: Berkan’ın ceza sahasına gönderdiği topta ceza sahası içerisinde Efkan Bekiroğlu’un indirdiği topa Babacar yakın mesafeden dokundu, kaleci Ertaç Özbir direk dibinde topa parmaklarının ucuyla dokunarak gole izin vermedi.



Dakika 54 GOL İPTAL: İssam Chebake’nin ara pasında topla buluşan Fofana, kaleci Marafona’dan sıyrılmak isterken top Umut Bulut’un önüne sekti. Umut’un vuruşunda top savunmadan geri gelip tekrar Fofana'nın önüne düştü. Fofana, Marafona'dan sıyrılıp topu ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırınca ağlara giden top gol değeri kazanmadı.



Dakika 58: Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ertaç Özbir, kendisine gönderilen geri pas sonrası üzerine gelen Babacar’a çalışm attı ancak ayağı kayınca topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Yardıma gelen Hadebe, topu uzaklaştırdı.



Dakika 64 GOL: Yeni Malatyaspor Teenage Lingani Hadebe ile golü buldu. Alanyaspor yarı alanından kazanılan serbest vuruşu Zeki Yavru kullandı. Zeki’nin solkanada pasında topla buluşan Karim Hafez’in ortasında Teenage Lingani Hadebe ceza sahası içerisinde iyi yükseldi kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.



Dakika 66 GOL OFSAYT: Adem Büyük’ün sola pasında topla buluşan Fofana, pasını içeriye çıkardı geriden gelen Umut Bulut topu ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırınca ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonla ilgili VAR odasıyla bir görüşme yaptı ve Fofana’nın pozisyonunun ofsayt olduğuna hükmetti.



Dakika 79: Adem Büyük ara pasıyla Kubilay Kanatsızkuş’u defansı arkasına kaçırmak istedi ancak istediği pası atamadı. Kalesini zamanında terk eden Marafona, tehlikeyi uzaklaştırdı.

Dakika 88: Alanyaspor’da, Yeni Malayaspor cezaalanına uzun gönderilen topu Salih Uçan kafayla indirdi, Bareiro’dan önce Hadebe topa kafayla dokunarak tehlikeyi önledi.



Mücadelenin sonuna oynanmamış süre olarak 5 dakika ilave edildi.



Dakika 90+4 GOL TEHLİKESİ: Alanyaspor, ceza sahası ağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Salih Uçan’ın ortasında Tzavellas dokundu top direkten döndü.

Karşılaşma 1-0 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.