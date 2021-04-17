Hizmet Pasaportu durduruldu!

İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada hizmet pasaportu suiistimaline dikkat çekti. Bakanlık, açıklamasında yurt dışına çıkışlarda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Bakanlık, ‘Hizmet Pasaportları Düzenlenerek Bazı Kişilerin Haksız Yere Yurt Dışına Gönderildikleri İddiası’ başlıklı yazısında

Son günlerde benzer şekilde gündeme gelen diğer yerel yönetimler hakkında da inceleme ve soruşturma çalışmalarımız devam etmekte olup, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 16 Nisan 2021 tarihli yazısıyla suistimallerin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştur

ifadelerine yer verdi. ( Haber Merkezi)