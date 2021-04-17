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17 Nis 2021 - 16:41- Siyaset G: 17 Nis 2021 - 16:49

Gürkan, yeniden Başkan seçildi!

Malatya Belediyeler Birliği toplantısı yapıldı. Başkanlığa, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yeniden seçildi.
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Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, en yaşlı meclis üyesi Hasan Demez Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Belediyeler Birliği üye seçimleri yapıldı. Yapılan seçimler sonucunda Malatya Belediyeler Birliği Başkanlığına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan seçildi. Toplantıda ayrıca, Meclis 1. Başkan Vekilliğine Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Meclis 2. Başkan Vekilliğine de Meclis Üyesi Hasan Demez seçildi. Meclis Kâtiplikleri asil üyeliklerine ise Meclis Üyeleri Zafer Kırçuval, Süleyman Bayram, Nedim Çeker getirildi. Birlik Encümen Üyeliklerine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Meclis Plan Bütçe Komisyonuna ise Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ve Meclis Üyesi Hasan Yılmaz seçildi.
Geçen toplantıya ait karar özetinin de okunup kabul edildiği toplantıda 2020 yılı faaliyet raporu ile 2020 yılı kesin hesabı da oylanarak kabul edildi.

(İHA)

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17 Nis 2021 - 16:41 Malatya- Siyaset

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