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17 Nis 2021 - 16:01- Yaşam G: 17 Nis 2021 - 16:19

Bir mahalle daha karantinada!

Koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Giderek artan vaka sayılarında Malatya'da tek tek mahalleler karantina alınmaya başlandı. Dün Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada Doğanşehir'in Beğre Mahallesi'nin karantinaya alındığı belirtildi.

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Malatya Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

Doğanşehir İlçesi  Beğre  Mahallesinde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 16 Nisan 2021 tarihi saat:14.00'dan itibaren ikinci bir karara kadar 10 (on) gün süre ile karantina kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

( Haber Merkezi)

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17 Nis 2021 - 16:01 Malatya- Yaşam

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