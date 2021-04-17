Kale'de icradan kayısı bahçesi

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Malatya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden üzerinde kayısı bahçesi olan tarla icra yoluyla satılık. İlanda, "Malatya İl, Kale İlçe, 179 Ada, 6 Parsel, Kıyıcak Mahalle/Köydedir. Kahve rengi toprak grubunda kil tınlı, iyi geçirgen, orta derinlikte %1-2 eğimli sulu bahçe, halihazırda çevredeki kanallardan sulanabilen 25-30 yaşlarda kapama kayısı bahçesidir." bilgileri yer aldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.