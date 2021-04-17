17 Nis 2021 - 14:43- Gündem

Meclis O Kararı Kabul Görmedi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayı 2.Birleşimi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında, Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Mazeret Dilekçelerinin okunarak oylanmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri içerisinde yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler bir sonraki toplantıya ertelendi. Bazı maddelerin ise görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havalesi oylanarak kabul edildi.