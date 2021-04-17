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17 Nis 2021 - 14:43- Gündem G: 17 Nis 2021 - 14:48

Meclis O Kararı Kabul Görmedi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayı 2.Birleşimi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında, Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Mazeret Dilekçelerinin okunarak oylanmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri içerisinde yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler bir sonraki toplantıya ertelendi. Bazı maddelerin ise görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havalesi oylanarak kabul edildi.

Şükran Malkoç
Şükran Malkoç Tüm Haberleri
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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayı 2.Birleşimi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında, Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Mazeret Dilekçelerinin okunarak oylanmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri içerisinde yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler bir sonraki toplantıya ertelendi. Bazı maddelerin ise görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havalesi oylanarak kabul edildi.

Gündem maddeleri arasında bulunan Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu Mahallesi, 249 ada 171 nolu parsele ilişkin karar tarım alanlarına zarar vereceği düşünüldüğünden dolayı Meclis tarafından kabul görülmedi.

Gündemin 13. Maddesi;

Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu Mahallesi, 249 ada 171 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu;

Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde Malatya İli Yeşilyurt ilçesi Hıroğlu Mahallesi içerisinde yer alan 249 ada 171 nolu parsel yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı sınırları dışında plansız alan dışında kalmaktadır. Bahse konu parselin kısmen Gelişme Konut Alanı kısmen Park Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı plan ana kararlarını, sürekliğini bütünlüğünü bozacak nitelikte olması ve bahse konu olan alan çevresinde kentsel gelişime alanı fonksiyonuna sahip plan çalışması yapılması durumunda söz konusu bölgede ciddi bir yapılaşma baskısı oluşturacağı, emsal teşkil edeceği, ilave imar planı talep ve beklentileri arttıracağı bu durumda yürüklükte olan imar planındaki boş alanlar dolmadan yeni gelişme alanları önerilerek kamuya ekstra bir altyapı yatırım yükü getireceği düşünüldüğünden komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

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17 Nis 2021 - 14:43 Malatya- Gündem

Muhabir Şükran Malkoç

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