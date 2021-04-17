Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Malatya'da, meydan, cadde ve sokaklarda güvenlik güçleri ile belediye ekipleri ve dışarı çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dışında kimse dışarı çıkmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasında, fırın, market, eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin kapalı olmadığı kentte, temizlik ekipleri de görevlerini yapıyor. Kısıtlamaya uymayarak dışarı çıkanlar ise polis ekiplerince uyarılarak, evlerine gönderiliyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipler de kentin cadde ve sokaklarında denetim yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlara göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, 16 Nisan cuma günü akşam 19.00’dan başladı ve 19 Nisan pazartesi günü sabah 05.00’te sona erecek. ( İHA)
Malatya tedbire uydu cadde ve sokaklar boş kaldı!
Malatya’da, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Malatya'da, meydan, cadde ve sokaklarda güvenlik güçleri ile belediye ekipleri ve dışarı çıkma kısıtlamasından muaf olanlar dışında kimse dışarı çıkmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasında, fırın, market, eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin kapalı olmadığı kentte, temizlik ekipleri de görevlerini yapıyor. Kısıtlamaya uymayarak dışarı çıkanlar ise polis ekiplerince uyarılarak, evlerine gönderiliyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipler de kentin cadde ve sokaklarında denetim yapıyor.
Malatya Markaları
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.