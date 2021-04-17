Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’da Beşiktaş mağlubiyeti sonrası adeta deprem yaşanıyor. Teknik Direktör Yılmaz Vural 4-2 kaybedilen Beşiktaş maçı ardından disiplinsiz davranışlarından ve performansından memnun olmadığı Aatif Chahechouhe, El Kabir ve Darri’yi kadroda görmek istemediğini yönetime iletti. Yönetim bunun üzerine oyuncuların 1 hafta dinlendirilmesi teklifinde bulunsa da bu teklif Teknik Direktör Vural tarafından kabul edilmedi ve 3 oyuncunun süresiz kadro dışı kalmasına karar verildi. Bunun üzerine son haftalarda yükselen form grafiği ve takıma yaptığı ağabeylikle dikkat çeken Faslı stoper Manuel Da Costa takımla devam etmeme isteğini yönetime iletti. Beklenmedik tepkiyle karşılaşan BB Erzurumspor yönetimi 3 oyuncuyla birlikte Manuel Da Costa’yı da süresiz kadro dışı bıraktı. Öte yandan BB Erzurumspor’un kısa süre içerisinde resmi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. ( İHA)
17 Nis 2021 - 14:20- Spor Güncelleme: 17 Nis 2021 - 14:22
DOĞU EKİBİNDE DEPREM!
BB Erzurumspor’da Beşiktaş maçı sonrası Teknik Direktör Yılmaz Vural, Aatif Chahechouhe, El Kabir ve Darri’yi takımda istemediğini yönetime iletti. Ardından yönetim bu 3 futbolcunun süresiz kadro dışı kalması kararını verdi. Bunun üzerine deneyimli stoper Manuel Da Costa da takımda kalmak istemediğini yönetime iletince bu oyuncu da kadro dışı bırakıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.