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17 Nis 2021 - 14:17- Spor G: 17 Nis 2021 - 14:21

DÜDÜK KARAOĞLAN’DA

Süper Lig’in 35. haftasında bugün ve pazar günü oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı. Yeni Malatyaspor-Alanyaspor karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
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Süper Lig’in 35. haftasında yarın ve pazar günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler TFF'nin resmi sitesinden duyuruldu. Buna göre Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek, Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Göztepe - Galatasaray karşılaşmasında ise Fırat Aydınus görev alacak. Süper Lig’in 35. haftasında cumartesi ve pazar günlerinin hakemleri şu şekilde:

BUGÜN
13.30 Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
16.00 Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Göztepe - Galatasaray: Fırat Aydınus

18 NİSAN PAZAR
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

( Haber Merkezi)

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17 Nis 2021 - 14:17 Malatya- Spor

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