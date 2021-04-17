Süper Lig’in 35. haftasında yarın ve pazar günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler TFF'nin resmi sitesinden duyuruldu. Buna göre Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek, Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Göztepe - Galatasaray karşılaşmasında ise Fırat Aydınus görev alacak. Süper Lig’in 35. haftasında cumartesi ve pazar günlerinin hakemleri şu şekilde:
BUGÜN
13.30 Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
16.00 Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Göztepe - Galatasaray: Fırat Aydınus
18 NİSAN PAZAR
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
DÜDÜK KARAOĞLAN’DA
Süper Lig’in 35. haftasında bugün ve pazar günü oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı. Yeni Malatyaspor-Alanyaspor karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Süper Lig’in 35. haftasında yarın ve pazar günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler TFF'nin resmi sitesinden duyuruldu. Buna göre Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek, Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Göztepe - Galatasaray karşılaşmasında ise Fırat Aydınus görev alacak. Süper Lig’in 35. haftasında cumartesi ve pazar günlerinin hakemleri şu şekilde:
Malatya Markaları
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.