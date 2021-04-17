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17 Nis 2021 - 11:25- Gündem G: 17 Nis 2021 - 12:09

Sıradaki isim Çınar mı?

AK Partili Yeşilyurt Belediyesi’nde patlak veren skandal olay hukukçulara göre açıkça insan kaçakçılığı suçunun işlenmesi. Günlerdir konuşulan Almanya’ya giden ve geri dönmeyen kişilerin olayı, muhalefetin yanında hukuk camiasında da yankılanmaya devam ediyor. Yaşanan olayda imzası olan Başkan Mehmet Çınar, ‘insan kaçakçılığı suçu işlemekle’ itham ediliyor.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Yaşanan olayı muhalefet kanadı günlerdir medyada insan kaçakçılığı olarak dile getirirken halen savcılığın bu yönde bir girişimde bulunmaması da dikkatlerden kaçmadı. Skandal olay idari olarak yürütülürken henüz adli soruşturma aşamasına geçilmedi. Adli soruşturmanın başlatılmamasına muhalefetin yanında bir ses de sosyal medyadan hukukçulardan geldi.

ÇINAR’A ‘HAZIRLAN GİDELİM’ MESAJI

Hukukçulara göre görevden almaların devamında sırada Mehmet Çınar var. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çeken hukukçu Kerim Yılmaz paylaşımında,

AKP’li Yeşilyurt Belediyesinde patlayan ve birçok AKP’li belediyenin yaptığı iş, TCK na göre açık bir insan kaçakçılığı suçudur. CMK 160. md. ye göre Cumhuriyet Savcılarının doğrudan soruşturması da yasa emridir. İdari soruşturmayla, geçici görevden almalarla geçiştirilemez!” ifadelerine yer verdi.

Bu paylaşıma gelen bir etkileşimde ise;

“Sn. Başkan sana yol göründü. Hazırlan gidelim

  yer aldı.

4 İSİM GÖREVDEN ALINDI

Olayın ortaya çıkmasından sonra soruşturma başlatan İçişleri Bakanlığı incelemelerini devam ederken; Başkan Mehmet Çınar geziye katılan Yardımcısı Bekir Karakuş’u görevden aldı. Giden 45 ismin açıklanmasının ardından dün de bir vali yardımcısı ve iki müdür görevden alındı. Olayın görevden almalarla geçiştirilemeyecek kadar derin olduğu ise aşikar bir gerçek.

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# YEŞİLYURT BELEDİYESİ SKANDAL İDDİA İLE İLİŞKİLİ:
KAHTALI: HADSİZ, ALÇAKLIK, HUKUKSUZ BULUYORUM mask
KAHTALI: HADSİZ, ALÇAKLIK, HUKUKSUZ BULUYORUM
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YEŞİLYURT BELEDİYESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA mask
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YEŞİLYURT BELEDİYESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Görevden alınmalara devam! mask
Görevden alınmalara devam!
Yeşilyurt skandalında yeni gelişme! Herkesin merak ettiği o liste! mask
Yeşilyurt skandalında yeni gelişme! Herkesin merak ettiği o liste!
ÇINAR’A SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR mask
ÇINAR’A SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
Skandalın ‘Kilit’ ismi konuştu! mask
Skandalın ‘Kilit’ ismi konuştu!
Özcan: Bu Olayın Takipçisi Olacağız mask
Özcan: Bu Olayın Takipçisi Olacağız
Çınar’ın manidar birinciliği! mask
Çınar’ın manidar birinciliği!
TABEL: DAVA AÇACAĞIZ mask
TABEL: DAVA AÇACAĞIZ
YEŞİLYURT, GÜNDEMİ SALLADI mask
YEŞİLYURT, GÜNDEMİ SALLADI

17 Nis 2021 - 11:25 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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