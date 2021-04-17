Sıradaki isim Çınar mı?

Yaşanan olayı muhalefet kanadı günlerdir medyada insan kaçakçılığı olarak dile getirirken halen savcılığın bu yönde bir girişimde bulunmaması da dikkatlerden kaçmadı. Skandal olay idari olarak yürütülürken henüz adli soruşturma aşamasına geçilmedi. Adli soruşturmanın başlatılmamasına muhalefetin yanında bir ses de sosyal medyadan hukukçulardan geldi.

ÇINAR’A ‘HAZIRLAN GİDELİM’ MESAJI

Hukukçulara göre görevden almaların devamında sırada Mehmet Çınar var. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çeken hukukçu Kerim Yılmaz paylaşımında,

AKP’li Yeşilyurt Belediyesinde patlayan ve birçok AKP’li belediyenin yaptığı iş, TCK na göre açık bir insan kaçakçılığı suçudur. CMK 160. md. ye göre Cumhuriyet Savcılarının doğrudan soruşturması da yasa emridir. İdari soruşturmayla, geçici görevden almalarla geçiştirilemez!” ifadelerine yer verdi.

Bu paylaşıma gelen bir etkileşimde ise;

“Sn. Başkan sana yol göründü. Hazırlan gidelim

yer aldı.

4 İSİM GÖREVDEN ALINDI

Olayın ortaya çıkmasından sonra soruşturma başlatan İçişleri Bakanlığı incelemelerini devam ederken; Başkan Mehmet Çınar geziye katılan Yardımcısı Bekir Karakuş’u görevden aldı. Giden 45 ismin açıklanmasının ardından dün de bir vali yardımcısı ve iki müdür görevden alındı. Olayın görevden almalarla geçiştirilemeyecek kadar derin olduğu ise aşikar bir gerçek.