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17 Nis 2021 - 14:00- Yaşam G: 17 Nis 2021 - 15:55

İcradan fırın satılık

Malatya İcra Dairesi'nden Yeşilyurt'ta 187 m2 fırın icradan satılık. Tahmini bedel 485 bin.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre,  Yeşilyurt'ta 187 m2 fırın icradan satılık.İlanda, " Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 5466 Ada, 1 Parsel, İLYAS Mahalle/Köy, ZEMİN KAT - 17 Bağımsız Bölüm- Fırın. Taşınmaz Yeşilyurt Belediyesi imar hudutları içerisindedir. Her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Rapor konusu taşınmazın bulunduğu bina 1.777,08 m2 alanlı 5466 ada 1 no'lu parsel üzerinde tek bloktan oluşmaktadır. Değerlemesi yapılan taşınmazın yer aldığı bina, betonarme yapı tarzında, bodrum kat+ zemin kat +4 normal kat şeklinde inşa edilmiştir." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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17 Nis 2021 - 14:00 Malatya- Yaşam

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