İcradan fırın satılık

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Yeşilyurt'ta 187 m2 fırın icradan satılık.İlanda, " Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 5466 Ada, 1 Parsel, İLYAS Mahalle/Köy, ZEMİN KAT - 17 Bağımsız Bölüm- Fırın. Taşınmaz Yeşilyurt Belediyesi imar hudutları içerisindedir. Her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Rapor konusu taşınmazın bulunduğu bina 1.777,08 m2 alanlı 5466 ada 1 no'lu parsel üzerinde tek bloktan oluşmaktadır. Değerlemesi yapılan taşınmazın yer aldığı bina, betonarme yapı tarzında, bodrum kat+ zemin kat +4 normal kat şeklinde inşa edilmiştir." bilgileri yer aldı.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.