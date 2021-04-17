İcradan fırın satılık

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Yeşilyurt'ta 187 m2 fırın icradan satılık.İlanda, " Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 5466 Ada, 1 Parsel, İLYAS Mahalle/Köy, ZEMİN KAT - 17 Bağımsız Bölüm- Fırın. Taşınmaz Yeşilyurt Belediyesi imar hudutları içerisindedir. Her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Rapor konusu taşınmazın bulunduğu bina 1.777,08 m2 alanlı 5466 ada 1 no'lu parsel üzerinde tek bloktan oluşmaktadır. Değerlemesi yapılan taşınmazın yer aldığı bina, betonarme yapı tarzında, bodrum kat+ zemin kat +4 normal kat şeklinde inşa edilmiştir." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.