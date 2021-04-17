Busabah Malatya Busabah Malatya
17 Nis 2021 - 15:00- Ekonomi G: 16 Nis 2021 - 20:36

Yakıt tortusu alımı yapılacak!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2’nci Ordu Komutanlığı yakıt tortusu satışı yapılacak.

mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Malatya Garnizon Lojmanlarında bulunan yaklaşık 15.000 Kg.yakıt tortusunun satışı yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# için, basın, malatya

17 Nis 2021 - 15:00 Malatya- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Battalgazi'de arsa satışı! mask
Battalgazi'de arsa satışı!
Sultansuyu'ndan ot satış ihalesi! mask
Sultansuyu'ndan ot satış ihalesi!
Ramazan ile birlikte sebze fiyatları yükseldi! mask
Ramazan ile birlikte sebze fiyatları yükseldi!
BDDK, personel alacak! mask
BDDK, personel alacak!
Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi projesi ihalesi! mask
Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi projesi ihalesi!
BÜYÜKŞEHRİN 630 MİLYON TL BORCU VAR mask
BÜYÜKŞEHRİN 630 MİLYON TL BORCU VAR
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeşilyurt skandalında yeni gelişme! Herkesin merak ettiği o liste! mask
Yeşilyurt skandalında yeni gelişme! Herkesin merak ettiği o liste!
Görevden alınmalara devam! mask
Görevden alınmalara devam!
Çınar’ın manidar birinciliği! mask
Çınar’ın manidar birinciliği!
Dolandırıcı Ordusu Adliyeye Sevk Edildi mask
Dolandırıcı Ordusu Adliyeye Sevk Edildi
Belediye: MHP ve CHP'de vardı! mask
Belediye: MHP ve CHP'de vardı!
Çınar, o ismi görevden aldı! mask
Çınar, o ismi görevden aldı!

GALERİ

Otomobille gelip ateş açtılar, bir kişi yaralandı mask
Otomobille gelip ateş açtılar, bir kişi yaralandı
Uçağı arızalanan Bakan Malatya'ya zorunlu iniş yaptı mask
Uçağı arızalanan Bakan Malatya'ya zorunlu iniş yaptı
Fendoğlu’ndan 43 kişi açıklaması mask
Fendoğlu’ndan 43 kişi açıklaması
Şehit Kızılay, son yolculuğuna uğurlandı! mask
Şehit Kızılay, son yolculuğuna uğurlandı!
TEK İSTEĞİ AKÜLÜ BİR SANDALYE mask
TEK İSTEĞİ AKÜLÜ BİR SANDALYE
Çınar, o ismi görevden aldı! mask
Çınar, o ismi görevden aldı!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL