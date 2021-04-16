Battalgazi'de arsa satışı!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Battalgazi İzzetiye ve Saray'da 2 adet arsayı açık artırma ile satışa çıkaracak. İlanda, arsaların 935 bin TL'den başlanıldığına açık arttırma ile satışın 20 Nisan'da yapılacağına yer verildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.