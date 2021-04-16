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16 Nis 2021 - 17:30- Eğitim G: 16 Nis 2021 - 17:38

Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak!

İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alacak
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Arel Üniversitesi öğretim görevlisi alacak. İlanda, "Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  Fakülte/Yüksekokul  bölümlerine  2547  sayılı  Kanun'un  ilgili  maddelerine  göre  öğretim  elemanları  alınacaktır. 2547  sayılı  Kanunun  ilgili  maddeleri,  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği"  ve  09/11/2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim eleman alımı yapılacak" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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16 Nis 2021 - 17:30 Malatya- Eğitim

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