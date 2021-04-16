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16 Nis 2021 - 17:23- Yaşam G: 16 Nis 2021 - 17:30

Malatya’da 18 kişi vefat etti

Malatya’da dün 18 kişi vefat etti.
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 Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

“84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İhsan Tekedereli’nin taziye adresi: Zafer Mahallesi, Sağlık Caddesi, Kardelen Apartmanı, No: 37/4, Battalgazi.

64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vahap Gazi Demirbaş’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Güngör Caddesi, Vera 3 Sitesi, A-Blok, No: 12, Yeşilyurt.

71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fahri Ermiş’in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Tezkire Sokak, Atıfdayı Apartmanı, No: 1/7, Battalgazi.

57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Çatalkaya’nın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Önder 1. Sokak, No: 16, Yeşilyurt.

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gevher Özar’in taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Elvan Sokak, TOKİ Kontları, D-5 Blok, No: 3, Yeşilyurt.

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Irmak’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yurt Sokak, No: 25, Yeşilyurt.

60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Döndü Delibaş’ın taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Sağlık Caddesi, No: 10, Battalgazi.

52 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevinç Saygı’nın taziye adresi: Kernek Mahallesi, İpek Caddesi, No: 11/6, Battalgazi.

96 yaşında vefat eden ve Eğin Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Koç’un taziye adresi: Eğin Mahallesi, Akçadağ.

75 yaşında vefat eden ve Orduzu Mezarlığı’na defnedilen Kimya Duman’ın taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Elmasuyu Mahallesi, No: 46, Battalgazi.

84 yaşında vefat eden ve Hanımınçiftliği Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Emiş Göğüş’ün taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmetçik Caddesi, Taşıyıcılar Yapı Kooperatif, No: 1/7/10, Battalgazi.

84 yaşında vefat eden ve Durucasu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Meryem Ödemir’in taziye adresi: Durucasu Mahallesi, Yazıhan.

80 yaşında vefat eden ve Erçiş Mezarlığı’na defnedilen Bezar Edebali’nin taziye adresi: Erçiş, Van.

52 yaşında vefat eden ve Damlı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Osman Kaya’nın taziye adresi: Damlı Mahallesi, Doğanyol.

75 yaşında vefat eden ve Yayladamı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Metin Kurt’un taziye adresi: Yayladamı Mahallesi, Hekimhan.

74 yaşında vefat eden ve Yenice Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Meryem Yücel’in taziye adresi: Yenice Mahallesi, Darende.

92 yaşında vefat eden ve Yukarı Ulupınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ulupınar’ın taziye adresi: Yukarı Ulupınar Mahallesi, Arapgir.

83 yaşında vefat eden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Mürüvvet Gül’ün taziye adresi: Arapgir.” ( Haber Merkezi)

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16 Nis 2021 - 17:23 Malatya- Yaşam

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