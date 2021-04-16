Malatya’da 18 kişi vefat etti

Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
“84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İhsan Tekedereli’nin taziye adresi: Zafer Mahallesi, Sağlık Caddesi, Kardelen Apartmanı, No: 37/4, Battalgazi.
64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vahap Gazi Demirbaş’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Güngör Caddesi, Vera 3 Sitesi, A-Blok, No: 12, Yeşilyurt.
71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fahri Ermiş’in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Tezkire Sokak, Atıfdayı Apartmanı, No: 1/7, Battalgazi.
57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Çatalkaya’nın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Önder 1. Sokak, No: 16, Yeşilyurt.
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gevher Özar’in taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Elvan Sokak, TOKİ Kontları, D-5 Blok, No: 3, Yeşilyurt.
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Irmak’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yurt Sokak, No: 25, Yeşilyurt.
60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Döndü Delibaş’ın taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Sağlık Caddesi, No: 10, Battalgazi.
52 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevinç Saygı’nın taziye adresi: Kernek Mahallesi, İpek Caddesi, No: 11/6, Battalgazi.
96 yaşında vefat eden ve Eğin Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Koç’un taziye adresi: Eğin Mahallesi, Akçadağ.
75 yaşında vefat eden ve Orduzu Mezarlığı’na defnedilen Kimya Duman’ın taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Elmasuyu Mahallesi, No: 46, Battalgazi.
84 yaşında vefat eden ve Hanımınçiftliği Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Emiş Göğüş’ün taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmetçik Caddesi, Taşıyıcılar Yapı Kooperatif, No: 1/7/10, Battalgazi.
84 yaşında vefat eden ve Durucasu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Meryem Ödemir’in taziye adresi: Durucasu Mahallesi, Yazıhan.
80 yaşında vefat eden ve Erçiş Mezarlığı’na defnedilen Bezar Edebali’nin taziye adresi: Erçiş, Van.
52 yaşında vefat eden ve Damlı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Osman Kaya’nın taziye adresi: Damlı Mahallesi, Doğanyol.
75 yaşında vefat eden ve Yayladamı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Metin Kurt’un taziye adresi: Yayladamı Mahallesi, Hekimhan.
74 yaşında vefat eden ve Yenice Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Meryem Yücel’in taziye adresi: Yenice Mahallesi, Darende.
92 yaşında vefat eden ve Yukarı Ulupınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ulupınar’ın taziye adresi: Yukarı Ulupınar Mahallesi, Arapgir.
83 yaşında vefat eden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Mürüvvet Gül’ün taziye adresi: Arapgir.” ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.