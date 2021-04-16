Çeyrek Altın 742 Lira

Kapalıçarşı’da 457,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 457,70 liradan, 3 bin 15 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 36 liradan, 417,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 421,50 liradan, 2 bin 947 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 967 liradan, bin 473 liradan alınan Yarım Ziynet bin 483 liradan ve 737 liradan alınan Çeyrek Ziynet 742 liradan satılıyor. ( İHA)