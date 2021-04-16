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16 Nis 2021 - 17:21- Ekonomi G: 16 Nis 2021 - 17:23

Çeyrek Altın 742 Lira

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 457,70 lira oldu.
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Kapalıçarşı’da 457,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 457,70 liradan, 3 bin 15 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 36 liradan, 417,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 421,50 liradan, 2 bin 947 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 967 liradan, bin 473 liradan alınan Yarım Ziynet bin 483 liradan ve 737 liradan alınan Çeyrek Ziynet 742 liradan satılıyor. ( İHA)

# İHA

16 Nis 2021 - 17:21 Malatya- Ekonomi

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