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16 Nis 2021 - 16:56- Spor G: 16 Nis 2021 - 17:00

MALATYA’YA ÖRNEK OLMALI…

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentteki amatör futbol kulüplerine malzeme desteği sundu.
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3 Temmuz Stadyumu’nda düzenlenen malzeme dağıtım programına Erzurum  Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanvekili İhsan Karabulut, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Fatih İpek, Erzurum Amatör Futbolcular Derneği Başkanı Ferit Karakoca ve 16 amatör futbol kulübünün yöneticileri katıldı. Başkan Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, “Bildiğiniz gibi nüfus yoğunluğu baz alınarak lisanslı sporcu sayısı 65 bine ulaşan Erzurum, ülkemizin sporda en iyi on şehri arasında yer almaktadır. Olimpiyat şehri Erzurum’da amatör ve salon sporlarının gelişmesi, diğer spor branşların da derece elde etmek için ilimizde canla başla görev yapmaktayız” dedi. ( İHA)

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16 Nis 2021 - 16:56 Malatya- Spor

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