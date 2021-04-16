3 Temmuz Stadyumu’nda düzenlenen malzeme dağıtım programına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanvekili İhsan Karabulut, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Fatih İpek, Erzurum Amatör Futbolcular Derneği Başkanı Ferit Karakoca ve 16 amatör futbol kulübünün yöneticileri katıldı. Başkan Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, “Bildiğiniz gibi nüfus yoğunluğu baz alınarak lisanslı sporcu sayısı 65 bine ulaşan Erzurum, ülkemizin sporda en iyi on şehri arasında yer almaktadır. Olimpiyat şehri Erzurum’da amatör ve salon sporlarının gelişmesi, diğer spor branşların da derece elde etmek için ilimizde canla başla görev yapmaktayız” dedi. ( İHA)
16 Nis 2021 - 16:56- Spor Güncelleme: 16 Nis 2021 - 17:00
MALATYA’YA ÖRNEK OLMALI…
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentteki amatör futbol kulüplerine malzeme desteği sundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.