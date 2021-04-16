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16 Nis 2021 - 16:52- Asayiş G: 16 Nis 2021 - 16:56

Kaçakçılara 3 ayrı operasyon

Malatya’da kaçakçılara yönelik 3 ayrı operasyon düzenlenerek, kaçak sigara malzemeleri ile yiyecekler ve aletler ele geçirilirken, olaylarla ilgili 3 kişi yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılara yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan 3 ayrı çalışmada, 10 bin 740 adet içi tütün doldurulmuş makaron 6 bin 296 adet değişik markalarda satılması yasak olan kahve, çikolata, içecek ve kapsül, 4 adet Makita Avuç Taşlama aleti, 14 adet gümrük kaçağı şarjlı matkap ele geçirildi.

Şüpheli 3 ayrı şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı. ( İHA)

# operasyon, kaçak sigara, malatya, İHA

16 Nis 2021 - 16:52 Malatya- Asayiş

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