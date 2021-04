TFF 3.LİG’DE PLAY-OFF MÜSABAKALARI NASIL OYNANACAK?

TFF 3. Lig’de Müsabaka Sistemi Statüsüne göre, “TFF 3. Lig 17 takımlı 3 ve 16 takımlı 1 grup olmak üzere toplam 4 grupta çift devreli lig usulüne göre oynanır. TFF 3. Lig’de çift devreli lig müsabakaları sonunda, 16 takımlı grupta ligi 13, 14., 15. ve 16. sırada bitiren takımlar ile 17 takımlı 3 grupta ligi 14, 15., 16. ve 17. sırada bitiren takımlar olmak üzere toplam 16 takım Bölgesel Amatör Lig’e düşer. TFF 3. Lig'de çift devreli lig müsabakaları sonunda gruplarında 1. sırayı alan takımlar TFF 2. Lig’e yükselirler. Bu müsabakalar sonunda gruplarında 2., 3., 4. ve 5. sırayı alan takımlar, TFF 2. Lig’e yükselecek son 2 takımın belirleneceği Play-Off müsabakalarına katılacak takımları oluştururlar. Play-Off’larda, her grupta grubunu 2. sırada bitiren takım 5. sırada bitiren takımla, 3. sırada bitiren takım ise 4. sırada bitiren takım ile çift maç eleme usulüne göre çeyrek final müsabakaları oynarlar. İlk müsabakalar 4. ve 5. takımların sahasında oynanır. Bu maddenin 4. fıkrasında belirtilen müsabakalarda kazanan takımlar, ilk maç 3. ve 4. takımların eşleşmesinde galip gelen takımların sahasında olacak şekilde çift maç eleme usulüne göre yarı final müsabakaları oynarlar. Her grupta yarı final müsabakalarını kazanan toplam 4 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanır.

MAÇLAR TARAFSIZ SAHADA

Final müsabakaları, grup içi play off müsabakaları sonucunda başarılı olan her gruptan 1 takım olmak üzere toplam 4 takım arasında, 1. Grup ile 2. Grup; 3. Grup ile 4. Grup eşleşecek şekilde tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanır. Oynanacak olan final müsabakaları sonrasında 2 takım daha TFF 2. Lige yükselmeye hak kazanır. Play - Off Müsabakalarında, galibiyet veya beraberlik sayılarının eşit olması halinde, daha fazla gol atan takım, atılan gollerin eşit olması halinde rakip takımın sahasında daha fazla gol atan takım tur atlar. Bu durumda da tur atlayan takım belirlenemiyorsa (iki takımın da toplamda ve rakip takım sahasında attığı gol sayısı eşit ise), ikinci müsabakada on beşer dakikalık iki uzatma devresi oynanır. Uzatma devrelerinde gol atılamazsa, kazanan takım penaltı noktasından yapılacak vuruşlar sonucunda belirlenir. Uzatma süresi içerisinde eğer takımlar eşit sayıda gol atarlarsa, rakip sahada atılan gol adedi fazla olan takım, yani misafir takım tur atlar ve penaltı atışları yapılmaz. Final müsabakalarının normal süresi berabere sonuçlandığı takdirde, on beşer dakikalık iki uzatma devresi oynanır. Uzatma devresinde gol atılamazsa, kazanan takım penaltı noktasından yapılacak vuruşlar sonucunda belirlenir.”