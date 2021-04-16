KAZANAMAZSA ZOR GÜNLER KAPIDA!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 35.haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde son çalışmasını dün gerçekleştiren sarı kırmızılılar Akdeniz ekibi karşısında sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Geçtiğimiz sezonki galip gelememe serisini geçerek 13 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor, evinde oynayacağı maçta seriye son verip küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak istiyor. Ligin ikinci yarısında sadece 7 puan toplayan kaplanların gelecek haftalarda kabus yaşamamak için rakibini yenmek zorunda. Kritik maç öncesinde Yeni Malatyaspor’da kart cezalısı futbolcu bulunmazken, takımın en büyük gol silahı Benjamin Tetteh koronavirüsü yakalandığı için bugün ki maçta forma giyemeyecek. Ganalı oyuncunun yerine ileri uçta Adem Büyük’le beraber Umut Bulut’un forma giymesi bekleniyor. Malatya Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan (Sakarya Üst Klasman Hakemi), Ceyhun Sesigüzel (İstanbul Üst Klasman Yardımcı Hakemi) ve Mehmet Kısal (Rize Üst Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak (İstanbul Üst Klasman Hakemi).

İLK MAÇ 1-1 BİTMİŞTİ

Helenex Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 2017-2018 sezonunda bu kez Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Alanya’da oynanan karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazandı. Sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma ise 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. İki takım, 2018-2019 sezonunda bir kez daha Süper Lig’de kozlarını paylaştı. Sezonun ilk yarısında Alanya’da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 1-0 kazandı. Sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma ise 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Helenex Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 2019-2020 sezonunda yeniden Süper Lig’de karşılaştı. Sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Alanyaspor 3-2 kazandı. Sezonun ikinci yarısında Alanya’da oynanan karşılaşma ise Alanyaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sezonun ilk yarısında Alanya’da oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi. O maçta Yeni Malatyaspor’un golü Adem Büyük’ten gelirken, Alanyaspor’un golünü ise Khouma Babacar kaydetmişti.