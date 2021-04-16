Görevden alınmalara devam!

Yeşilyurt Belediyesi’nin, Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği’ adlı kuruluşun, kendisine sunduğu ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek’ adlı proje kapsamında, hizmet pasaportu çıkarttırarak Almanya’ya gönderdiği 43 kişinin Türkiye’ye dönmemesine ilişkin İçişleri Bakanlığı Müfettişlerince başlatılan soruşturmanın ardından Valilik tarafından bir vali yardımcısı ve 2 kurum müdürü görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı Müfettişleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Cebeci’nin Yeşilyurt Belediyesinin çevre gezisi adı altında Almanya’ya götürdüğü 43 kişinin yurda geri dönmemesi nedeniyle başlatılan idari soruşturma kapsamında ihmal ve kusurlarının bulunduğu iddiası üzerine görevlerinden uzaklaştırıldıkları öğrenildi.

Daha önce Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Almanya'ya düzenlenen gezi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geziye katılan Yeşilyurt Belediyesi Başkan Yardımcılarından Bekir Karakuş'un görevden alındığını açıklamıştı.