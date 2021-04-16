O video sosyal medyada gündem oldu

Kozmetik sektöründeki bazı şirketlerin hayvanlar üzerinde yaptığı deneylere dikkat çekmek amacıyla yayımlanan kısa film sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kozmetik ürünleri için denek olarak kullanılan tavşanın bir günlük hayat hikayesini anlatan kısa film izleyicilerden tam not aldı.

Eleştiri niteliğindeki video kısa süre içerisinde paylaşım rekorları kırdı.

Dünyaca ünlü aktörlerin seslendirmelerini yaptığı kısa filmin devamı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

( Haber Merkezi)