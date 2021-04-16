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16 Nis 2021 - 12:45- Spor G: 16 Nis 2021 - 12:51

ANTALYA’DAN MADALYALARLA DÖNDÜLER

Yeşilyurt Belediyesi Kick-Boks Takımı, 6.Uluslararası Türkiye Açık Kick-Boks Avrupa Kupası maçlarında takım halinde üçüncülük kupasının sahibi olup, büyük bir başarının altına imza attı.
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6.Uluslararası Türkiye Açık Kick-Boks Avrupa Kupası maçlarının 7 - 11 Nisan tarihleri arasında Antalya Kemer’de düzenlendiğini söyleyen Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül,

Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatlarıyla bünyemizde kurduğumuz Kick-Boks takımımız başarılarına bir yenisini daha ekledi. Antalya’nın Kemer İlçesinde 15 ülkeden gelen 2 bine yakın sporcunun katılımıyla düzenlenen 6.Uluslararası Türkiye Açık Kick-Boks Avrupa Kupası maçlarında  Malatya’yı temsil eden Yeşilyurt Belediyespor Kick-Boks Takımımız, aldığı başarılı sonuçlarla göğsümüzü kabartmıştır. 5 gün süren Avrupa Kupası maçlarına katılan sporcularımızdan Yakup Yiğit, pointfighting branşında 94 kg’da ikinci, aynı branşta Buluthan Özsürer, artı 94 kg’da ikinciliği elde ederken, 69 kg’da Atamer Derme ise yine aynı branşta üçüncü olarak büyük bir başarının altına imza atmıştır. 3’te 3 yaparak takım halinde Avrupa Kupası müsabakalarında üçüncülük kupasının sahibi olan Kick-Boks Takımımız, kazandığı başarılarıyla hepimizi gururlandırmıştır. Ayrıca Kick-Boks Takımımızda yer alan Milli Takım oyuncusu Yakup Yiğit, Milli Takım puan sıralamasında yerini koruyup İslam Oyunları ile Dünya Şampiyonasında Milli Takım forması giyme aşamasında güzel bir mesafe kat etmiştir. Avrupa Kupası maçlarında elde edilen başarılarda emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcularımızı canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum

diye konuştu.

( Haber Merkezi)

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16 Nis 2021 - 12:45 Malatya- Spor

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