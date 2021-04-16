Uçağı arızalanan Bakan Malatya'ya zorunlu iniş yaptı

Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Orman Genel Müdürlüğüne ait uçak,motor arızası yaşanması nedeni ile Malatya Erhaç havalimanına acil iniş yaptı. Uçakta, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan yardımcısı Hadi Tunç, DSİ genel müdürü Kaya Yıldız, bitkisel üretim genel müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.
Acil iniş haberini alan Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye başkanı Selahattin Gürkan tarafından Bakan Pakdemirli havaalanında karşılandı.
Bakan Pakdemirli'nin cuma namazını Malatya Havaalanı'ndaki mescitte kılacağı, namazın ardından ise helikopter ile Şırnak'a gideceği öğrenildi.
Başkan Gürkan, Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyetin sağlık durumunun da iyi olduğunu belirterek, uçağın ise incelenmek üzere hangara çekildiğini kaydetti
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.