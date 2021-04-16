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16 Nis 2021 - 11:55- Gündem G: 16 Nis 2021 - 13:41

Uçağı arızalanan Bakan Malatya'ya zorunlu iniş yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı.
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Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Orman Genel Müdürlüğüne ait uçak,motor arızası yaşanması nedeni ile Malatya Erhaç havalimanına acil iniş yaptı. Uçakta, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan yardımcısı Hadi Tunç, DSİ genel müdürü Kaya Yıldız, bitkisel üretim genel müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.

Acil iniş haberini alan Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye başkanı Selahattin Gürkan tarafından Bakan Pakdemirli havaalanında karşılandı.
Bakan Pakdemirli'nin cuma namazını Malatya Havaalanı'ndaki mescitte kılacağı, namazın ardından ise helikopter ile Şırnak'a gideceği öğrenildi.

Başkan Gürkan, Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyetin sağlık durumunun da iyi olduğunu belirterek, uçağın ise incelenmek üzere hangara çekildiğini kaydetti

( İHA)

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16 Nis 2021 - 11:55 - Gündem

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