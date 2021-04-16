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16 Nis 2021 - 10:44- Yaşam G: 16 Nis 2021 - 10:48

Havada Son Durum

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Merkezi’nin yayınladığı rapora göre bölgenin parçalı bulutlu olacağı ve hava sıcaklıklarında önemli bir değişimin olmayacağını bildirdi.
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Hava Tahmin Merkezi’nin yayınladığı rapora göre, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgârların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir” denildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Malatya Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklıkları şu şekilde açıkladı:

“Merkez parçalı yer yer çok bulutlu 19, Akçadağ parçalı yer yer çok bulutlu 19, Arapgir Parçalı yer yer çok bulutlu 17, Arguvan parçalı yer yer çok bulutlu 16, Battalgazi parçalı yer yer çok bulutlu 20, Darende parçalı yer yer çok bulutlu 17, Doğanşehir parçalı yer yer çok bulutlu 16, Doğanyol parçalı yer yer çok bulutlu 19, Hekimhan parçalı yer yer çok bulutlu 17, Kale parçalı yer yer çok bulutlu 20, Kuluncak Parçalı yer yer çok bulutlu 17, Pütürge parçalı yer yer çok bulutlu 16, Yazıhan parçalı yer yer çok bulutlu 20, Yeşilyurt parçalı yer yer çok bulutlu 19.”

( Haber Merkezi)

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16 Nis 2021 - 10:44 Malatya- Yaşam

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