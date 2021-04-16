Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor’un Galatasaray ile oynadığı maçta Lukoki’nin yerine oyuna girdikten 6 dakika sonra sakatlanarak büyük bir talihsizlik yaşayan Olcay Şahan’ın 3 ay süren tedavisi tamamlandı. Girdiği ikili mücadelede yerde kaldıktan sonra sağlık görevlileri eşliğinde saha kenarına gelen tecrübeli oyuncunun lif kopması yaşadığı tespit edilmişti. Bir süredir takımdan ayrı İstanbul’da tedavi gören Olcay Şahan, lige verilen milli aradan önce yaptığı açıklamada sarı kırmızılı formayla sahaya çıkmayı özlediğini söylemişti. Şahan, Süper Lig’de hafta sonu Alanyaspor’u oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara başladı. Teknik direktör İrfan Buz’un şans tanıması halinde tecrübeli oyuncusunun Alanyaspor maçında görev alması bekleniyor. Sezon başında Denizlispor’dan ayrılarak Yeni Malatyaspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Olcay Şahan 11’i lig 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 14 resmi maçta 488 dakika süre aldı.
16 Nis 2021 - 10:39- Spor Güncelleme: 16 Nis 2021 - 10:45
OLCAY ŞAHAN TAKIMA DÖNDÜ
Tedavisi tamamlanan Yeni Malatyaspor’un sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan takımla birlikte çalışmalara başladı. Lif yırtılması yaşayan ve yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına takım arkadaşlarıyla birlikte çıktı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.