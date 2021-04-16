Kapıdaki tehlike: Dolu!

Son günlerde havaların soğuması, yer yer don olaylarının yaşanması gözleri kayısıya çevirdi. Kayısıyla ilgili son durumu bir basın toplantısıyla açıklayan Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, önemli bilgiler verdi.

Yağışların kayısıya çok olumsuz bir etkisinin olmadığı bilgisini aldıklarını ifade eden Çiçek, çok ciddi anlamda bir soğuk olmadığını, bu nedenle de zirai don olayına neden olmadığını söyledi.

“KARIN AĞAÇ ÜZERİNDE KALMA SÜRESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Yağan karın hasara neden olup olmadığını bilmediklerini dile getiren Çiçek,

Yağan karın ağaç üzerinde kalma süresi çok önemli. Takip eden süreçte de uzun süreli kalmayacağı gibi gözüküyor. Meteorolojik verilere göre de, geçtiğimiz günlerde yaşamış olduğumuz kar yağışı özellikle kayısı üretimi için ciddi bir hasara ya da zarara sebebiyet vereceğini tahmin etmiyoruz. Ancak saha gezmesini yapmadık. Saha gezmesinden sonra don olayı netlik kazanır

dedi.

“YAKLAŞIK 42 GÜNÜ GEÇTİ”

“Malatya’da ilk çiçek açma tarihi ile son çiçeklenme bölgesi yaklaşık 30 günlük bir süreç takip etmesi gerekirken, bu yıl bu süreç oldukça uzadı” diyen Başkan Çiçek,

Yaklaşık 42 günü geçti. Bu da doğal olarak bazı bölgelerde bazı sıkıntılar ortaya çıkartabiliyor. Henüz çiçek açmamış olan bölgeler var. Soğukların devam etmesinden dolayı somut bir sonuç bildirmek, şu tarih itibariyle zor gibi gözüküyor. Çünkü kış döneminde kayısıları hasar gören çiftçilerin olduğunu iddia ederken, özellikle çiçek döneminde 25-26 ve 27 Mart tarihlerinde meydana gelen soğuklarla beraber hasarlar söz konusu oldu. Ama şu an için bir rakam söylemek ya da somut bir ifade kullanmak erken diye düşünüyorum

şeklinde konuştu.

“BEKLENEN YAĞIŞLARDI”

Başkan Çiçek, son günlerde yağışların tekrar başladığına dikkat çekerek,

Zaten beklenen yağışlardı. Çiçek açma evresini geçmiş bölgelerde çil hastalığı için yaprak delen) mücadeleyi ihmal edilmemesi, çiçek devresinde olan bölgelerde de özellikle monilyaya karşı zirai mücadelenin ihmal edilmemesi çok çok önemli. Bu geçiş dönemleri hastalık ve zararları özellikle hastalıkların en yaygın olduğu ve sevdiği ortamlar. O yüzden zirai mücadele hassasiyetle takip etmelerini öneriyoruz

diye kaydetti.

“18-23 NİSAN ARASI DON OLUYOR”

Kayısıda riskin hala devam ettiğini belirten Başkan Çiçek,

Çiftçilerimizin bildiğiniz gibi her yıl 18-23 Nisan arası don oluyor. Açıkçası böyle bir beklenti öngörüsü var. Bu güne kadar seyreden bir süreç hava şartlarında hala o risk devam ediyor. Yani riskleri atlatmış değiliz. İçinde bulunduğumuz dönemle geçmiş dönemi değerlendirirsek gelecek dönemler için hala risk devam ediyor. Bu ilkbahar geç donları için ayrıca bir başka risk de malumunuz olduğu üzere dolu yağışları. Nisan'dan sonra da dolu yağışları başlar, o da kalite kayıplarına sebebiyet veriyor. O nedenle kayısı konusunda iklime bağlı risk hala devam ediyor

ifadelerini kullandı.