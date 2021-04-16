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16 Nis 2021 - 09:42- Sağlık G: 16 Nis 2021 - 09:52

İFTAR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ HURMA ŞİFA DAĞITIYOR

İftar sofralarımızın vazgeçilmezi olan hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Uzman Diyetisyen Dilara Yıldız, hurmanın çok önemli bir besin kaynağı olduğunu söylerken, iftarın hurma ile açılmasını yönünde tavsiyelerde bulundu.
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Uzman Diyetisyen Dilara Yıldız, hurmada insan vücudunun ihtiyacı olan birçok mineralin bulunduğunu belirterek, zayıflamak isteyen ve diyet yapan insanların mutlaka hurma yemelerini tavsiye etti. Yıldız,

Besleyici özelliğe sahiptir. Uzun süre tok tutar. İftarda ve iftardan sonra da miktarına dikkat etmek şartıyla tüketilebilir. Diğer kilo aldıran zararlı tatlılar yerine, doğal tatlı olan hurmayı tercih etmekte yarar var

dedi. 

“MİKTARINA DİKKAT ETMEK ŞARTIYLA TÜKETİLEBİLİR”

Hurmanın birçok faydasının olduğunu söyleyen Yıldız, bunların en başında yer alan Kolon kanserini önlemede önemli bir besin kaynağı olduğunu söyleyerek şu şekilde konuştu:

Ramazan ayı denilince akla gelen ilk meyvelerden biridir hurma. Peygamber efendimiz, 'Sizden biriniz iftarını açacağı zaman hurma ile açsın, zira o berekettir' demiştir. İftar sofralarımızın vazgeçilmezi olan hurmanın insan bedenine sayısız faydası bulunmaktadır. Hurma yoğun oranda vitamin (A, B, C, E, K) ve mineral barındırıyor. Aynı zamanda karbonhidrat ve protein de içeren hurma besin değeri bakımından oldukça dengeli, mükemmel bir besindir. Besleyici özelliğe sahiptir. Uzun süre tok tutar. İftarda ve iftardan sonra da miktarına dikkat etmek şartıyla tüketilebilir. Diğer kilo aldıran zararlı tatlılar yerine, doğal tatlı olan hurmayı tercih etmekte yarar var.  Zayıflama diyetlerinde hurmaya özellikle, doğal şeker olması ve tatlı yeme ihtiyacını gidermesi sebebiyle belli miktarda yer verilir. Kalsiyum, fosfordan zengin olması sayesinde kemikleri güçlendiren en güzel besinlerden biri olan hurma, osteoporoz döneminde kemik erimesi ile mücadele eder. Yüksek lifli yapısı ile sindirim sistemi sağlığı için de çok yararlı, kabızlığı engeller, kolon kanserine karşı koruyucudur. A vitamininin öncüsü olan beta karoten kaynağıdır. Dolayısıyla gözleri kuvvetlendirir, beyni geliştirir, hafıza üzerinde olumlu etkiye sahiptir

kelimelerine yer verdi.

“ENERJİNİZİN AZALDIĞI ZAMANLARDA…”

Hurmanın halsizliğe ve yorgunluğa iyi geldiğini belirten Diyetisyen Dilara Yıldız,

Kolesterol içermez, kalp dostudur, damar sertliğine karşı koruyucudur. Kalp krizi riskini oldukça azalttığına dair yapılan çalışmalar var. Ayrıca demir ve çinko içeren bir besin olduğu için kansızlığı tedavi eder. Saç dökülmesi ve cilt sağlığı için de faydalıdır. Antioksidan içeriği sayesinde yaşlanma karşıtı etkiye sahiptir. Kasların çalışmasında önemli rol oynayan magnezyum içeriği sayesinde kas krampları, ağrılar, halsizlik ve yorgunluk için etkili bir besindir. Karaciğer dostu olan hurmayı enerji ve zindelik vermesi, bakımından yapay vitamin takviyeleri yerine doğal olarak tüketmek de şüphesiz benzer etkiyi gösterecektir. İçerdiği B grubu vitaminleri sayesinde sinir sisteminin sağlığı için de süper bir besin. Emziren anneler de hurma tüketmeye özen göstermeliler çünkü genellikle gergin olunan lohusalık döneminde hurma sinirleri yatıştırıcı etki gösterecektir. Aynı zamanda süt artırıcı özelliği ile anneye ve dolayısıyla bebeğine destek olacaktır. Enerjinizin azaldığı zamanlarda kendinizi 2-3 tane hurma yiyerek ödüllendirebilirsiniz.  Böylesine güzel, her anlamda faydalı olan hurmayı sadece ramazan ayında değil her zaman rahatlıkla tüketebilirsiniz

sözlerini kaydetti.

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16 Nis 2021 - 09:42 Malatya- Sağlık

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