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16 Nis 2021 - 09:34- Gündem G: 16 Nis 2021 - 09:42

PÜTÜRGE İSYANDA!

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yapımı Pütürgelilerin tepkisine neden olan Büyükçay Barajı ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştüklerini belirterek, “Mağduriyet yaşanmaması adına proje yeniden gözden geçirilecek” dedi.
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Tüfenkci: Baraj Projesi Gözden Geçirilecek

Adıyaman’a sulama suyu olarak akıtılması öngörülen Pütürge Tepehan’da yapılması planlanan Büyükçay Barajı projesi ile ilgili gelen şikâyetler üzerine Pütürge ilçesinden bir grup muhtar, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ve AK Parti İlçe Başkanı Bülent Karayılan ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşen AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci, şikâyetlerin giderilmesi ve mağduriyet yaşanmaması yönündeki taleplerinin olumlu sonuçlandığını belirtti.

Barajın yapım çalışmasına başlanması ile birlikte Pütürge ilçesine bağlı 8 köyün haritadan silineceği, barajın su tutması sonrasında bu köylerin yerleşim alanlarının sular altında kalacağı yönündeki talepleri Bakan Pakdemirli ile paylaştıklarını kaydeden Tüfenkci, kimsenin mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Tüfenkci yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bir grup muhtarımız ve Pütürge Belediye Başkanımız ile birlikte Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmede Beypınar Barajı için 29 Nisan’da ihaleye gidilmesi, Yenice Barajı için yatırım programına alınması, Şilan Barajı için ise proje planlamasına gidilmesi kararı alındı. Ayrıca Pütürgeliler için büyük önem taşıyan Uzunçay barajı ile ilgili şikâyetleri de Sayın Pakdemirli’ye ilettik. Bölgede yeniden çalışma yapılacak ve proje gözden geçirilecek. Biz hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmesine göz yummayız. Sayın Bakanımız da sağ olsunlar konuya gerekli hassasiyeti gösterdi. Böylece Yeşildirek ve Uzuntaş çevre köylerinin şikâyetlerinin giderilmesi ve kimsenin mağdur edilmemesi yönündeki talebimiz olumlu sonuçlandı

ifadelerini kullandı. (Bülten)

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16 Nis 2021 - 09:34 Malatya/ Pütürge (Pötürge)- Gündem

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