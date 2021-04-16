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16 Nis 2021 - 09:33- Gündem G: 16 Nis 2021 - 09:38

Soylu, şehidin seccadesinde namaz kıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi ile birlikte iftar için gittikleri 'Tabuta sığmayan şehit' Selçuk Paker'in odasında namaz kılıp dua etti.
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Bakan Soylu, 2016'da Diyarbakır Sur'da şehit olan ve 'Tabuta sığmayan Şehit' olarak bilinen Şehit Uzman Çavuş Selçuk Paker'in Annesi Sevgi Daşdemir'in evinde iftar yaptı. Bakan Soylu, şehit Paker'in odasında şehidin seccadesinde namaz kılıp ona dua etti. Bu anları şehidin annesi Sevgi Daşdemir, sosyal medya hesabından paylaştı.

( İHA)

# etti, şehit, İHA, sosyal medya

16 Nis 2021 - 09:33 - Gündem

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