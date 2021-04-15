Yeşilyurt skandalında yeni gelişme! Herkesin merak ettiği o liste!

Ülke gündemine bomba gibi düşen skandal olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Olayın duyulmasının ardından soruşturma başlatan İçişleri Bakanlığı, giden isimleri tespit etti. Ulaştığımız kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre o isimler şöyle:

Maruf OLGUN

Emin KORKMAZ

Emin YILDIRAR

Emrah POLAT

Hakan POLAT

Leyla SONKUR

Nevzat KEYYA

Sinan ALTUNDAĞ

Ümit KOLKIRAN

Yılmaz POLAT

Zeynep ACAR

Veysel KORKMAZ

Saniye ÖZER

İhsan KAYMAZALP

İbrahim ÖZDEMİR

Muharrem AYDIK

Ramazan ERDOĞAN

Zeki KAYA

Musa YILDIZ

Pervin SAYDRASOUL

Evin YILDIZ

Zehra YAPICI

Özkan YAPICI

Harun AKIN

Mızgin AKIN

Yakup DOĞAN

Mehmet BESLENEN

Mürsel YILDIZ

Zühal EKTİREN

Mustafa YILDIZ

Ebru KANDEMİR

Mehmet ALKAN

Naile ÇEMBERLİTAŞ

Bilal DURSUN

Aydın GEZER

İsmet POLAT

İbrahim KOÇ

Şahin POLAT

Burhan ALTUN

Mehmet TALU

Yıldız ADA

Esra DOĞAN

Barış POLAT

Çetin DERİN

Bilal ÖKSÜZ