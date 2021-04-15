Yeşilyurt skandalında yeni gelişme! Herkesin merak ettiği o liste!

Ülke gündemine bomba gibi düşen skandal olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Olayın duyulmasının ardından soruşturma başlatan İçişleri Bakanlığı, giden isimleri tespit etti. Ulaştığımız kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre o isimler şöyle:
Maruf OLGUN
Emin KORKMAZ
Emin YILDIRAR
Emrah POLAT
Hakan POLAT
Leyla SONKUR
Nevzat KEYYA
Sinan ALTUNDAĞ
Ümit KOLKIRAN
Yılmaz POLAT
Zeynep ACAR
Veysel KORKMAZ
Saniye ÖZER
İhsan KAYMAZALP
İbrahim ÖZDEMİR
Muharrem AYDIK
Ramazan ERDOĞAN
Zeki KAYA
Musa YILDIZ
Pervin SAYDRASOUL
Evin YILDIZ
Zehra YAPICI
Özkan YAPICI
Harun AKIN
Mızgin AKIN
Yakup DOĞAN
Mehmet BESLENEN
Mürsel YILDIZ
Zühal EKTİREN
Mustafa YILDIZ
Ebru KANDEMİR
Mehmet ALKAN
Naile ÇEMBERLİTAŞ
Bilal DURSUN
Aydın GEZER
İsmet POLAT
İbrahim KOÇ
Şahin POLAT
Burhan ALTUN
Mehmet TALU
Yıldız ADA
Esra DOĞAN
Barış POLAT
Çetin DERİN
Bilal ÖKSÜZ
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.