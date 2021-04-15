YEŞİLYURT HAFTAYI 3 PUANLA KAPATTI

Grup’ta son 3 maça girilirken, lider Bucaspor 1928 ve ikinci sıradaki Diyarbekirspor’un 9’ar puan gerisinde yer alan Yeşilyurt Belediyespor, kalan maçlarını kazanarak, Play-off’a moralli gitmek istiyor. Grup’ta 27.hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Fatsa Belediyespor-Manisaspor: 2-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-1877 Alemdağspor: 3-1
Antalya Kemerspor- Belediye Derincespor: 3-0
Ofspor-Diyarbekirspor: 1-1
Kızılcabölükspor-Artvin Hopaspor: 4-2
Nevşehir Belediyespor-Payasspor: 2-0
Çankaya Futbol Kulübü-Bucaspor 1928: 1-2
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 1-0
Grup’ta 28.hafta karşılaşmaları 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Saat 15.00’da oynanacak olan maçların programı şöyle:
Manisaspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor
1877 Alemdağspor-Çankaya Futbol Kulübü
Payasspor-Diyarbekirspor
Belediye Derincespor-Ofspor
Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor-Antalya Kemerspor
Nevşehir Belediyespor-Kızılcabölükspor
Artvin Hopaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor
Bucaspor 1928-Fatsa Belediyespor
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.