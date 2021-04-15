15 Nis 2021 - 18:33- Spor

YEŞİLYURT HAFTAYI 3 PUANLA KAPATTI

Misli.com 3.Lig 1.Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 27.haftada sahasında İstanbul ekibi 1877 Alemdağspor’u 3-1 mağlup etti ve haftayı 52 puanla üçüncü sırada tamamladı. Turuncu yeşilliler, aldığı galibiyetle Play-off’ta mücadele etmeyi garantiledi.