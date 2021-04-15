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15 Nis 2021 - 18:10- Gündem G: 15 Nis 2021 - 18:16

Sayıştay personel alacak!

Sayıştay Başkanlığı 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Sayıştay personel alımı yapacak. İlanda, "T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname’nin  Ek  6  ncı  maddesi   ile  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlar için toplam 7 (yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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15 Nis 2021 - 18:10 Malatya- Gündem

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