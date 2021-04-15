15 Nis 2021 - 17:30- Gündem

ÇINAR’A SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Yeşilyurt Belediyesi Meclis üyeleri ile birlikte dün Malatya Adliyesi önünde bir basın açıklamasında bulundu. Kiraz, Yeşilyurt Belediyesi'nin aracılığıyla Almanya'ya giden 43 kişi ile ilgili olarak Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.