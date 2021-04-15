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15 Nis 2021 - 17:30- Gündem G: 15 Nis 2021 - 17:56

ÇINAR’A SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Yeşilyurt Belediyesi Meclis üyeleri ile birlikte dün Malatya Adliyesi önünde bir basın açıklamasında bulundu. Kiraz, Yeşilyurt Belediyesi'nin aracılığıyla Almanya'ya giden 43 kişi ile ilgili olarak Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Şükran Malkoç
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Basın açıklamasında konuşan Enver Kiraz,

Yeşilyurt Belediyesi ciddi bir suç işlemiştir. Yeşilyurt Belediye Başkanı sadece belediye başkan yardımcısını görevden alarak, sorumluluktan kurtulamaz. Her olay ve durumda asıl olayın başındakiler sorumlulardır. Dolayısıyla Yeşilyurt Belediye Başkanı sorumluluğu üstüne almalıdır. Sadece oraya gönderdiği iki yetkiliye yükleyerek, sıyrılamaz.  Hem hukuki hem de siyasi olarak sıyrılamaz. Suçun cezasız kalmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz

dedi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK İÇİN ADLİYEYE GELDİK”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Enver Kiraz,

Bugün meclis üyelerimizle birlikte ülke gündemini meşgul eden bir durumla ilgili suç duyurusunda bulunmak için adliyeye geldik. Hepiniz olayı yakinen biliyorsunuz. Meclis üyelerimizin çıkardığı bir durum var. Ortaya çıktıktan sonra hem vekilimiz hem de parti olarak çeşitli kademelerde dile getirdik. Yeşilyurt Belediyesi ile bir dernek arasında geçmişte yapılan bir protokol çerçevesinde 2 belediye görevlisi ve 43 vatandaşımız bir proje kapsamında Almanya'ya gönderildi. Pasaportları belediye tarafından gri hizmet pasaportu olarak düzenlenen bu kişilerin sadece 2 belediye personelinin ülkeye döndüğü diğer 43 kişinin ülkeye dönmediği ifade edilmekteydi

şeklinde konuştu. 

“YEŞİLYURT BELEDİYESİ İLK BAŞTA SUSKUN KALDI”

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz. Konuşmalarına şöyle devam etti:

Meclis üyelerimiz bununla ilgili sorular yönelttiler. Yeşilyurt Belediyesi ilk başta suskun kaldı. Konuyu gündemde tuttuk. Bunun üzerine Yeşilyurt Belediyesi ve Malatya Valiliğinden açıklama geldi.  Açıklama bizi teyit eder nitelikteydi.  Sonrasında bir teyit daha geldi. Yeşilyurt Belediyesi, Almanya'ya giden belediye başkan yardımcısını görevden aldığını duyurdu.  Bu şunu gösteriyor; gerçekten doğru bir olayı tespit etmişiz.  Cumhuriyet Başsavcılığın harekete geçmesi gerekirdi diye düşündük.  Bunun için bu adımı atıyoruz.  Başta Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar hakkında yine sponsor olan kişi, dernek ve bütün kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Olayı takip edeceğiz.

“BAŞKA İDDİALARDA VAR”

“Vahim bir durum, resmi yollarda adam kaçırmanın bir durumu söz konusu. Ama başka iddialarda var” diyen Kiraz,

Yeşilyurt Belediyesi'nin sadece bu kişileri değil başka grupları götürdüğü, başka protokollerin olduğu iddiası var. Biz bu protokolü gündeme getirdiğimiz için bu protokol dâhilinde işlemlerin yapıldığı ifade ediliyor. Arkadaşlarımız incelemelerini sürdürüyor. Belki önümüzdeki günlerde bunu da kamuoyuna açıklarız. Yeşilyurt Belediyesi ciddi bir suç işlemiştir. Yeşilyurt Belediye Başkanı sadece belediye başkan yardımcısını görevden alarak, sorumluluktan kurtulamaz. Her olay ve durumda asıl olayın başındakiler sorumlulardır. Dolayısıyla Yeşilyurt Belediye Başkanı sorumluluğu üstüne almalıdır. Sadece oraya gönderdiği iki yetkiliye yükleyerek, sıyrılamaz.  Hem hukuki hem de siyasi olarak sıyrılamaz. Suçun cezasız kalmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Tabi 7 aydır hiç bir şeyin ortaya çıkarılmadığını görüyoruz. Biz sadece 3 günde olayın bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkmasını sağladık. Ama 7 aydır nasıl bir soruşturmadır ki resmi bir açıklama yapılmadı. Sadece bir belediye başkan yardımcısı görevden alınmış görünüyor. Bu konuyu sonuna kadar arkadaşlarımızla birlikte takip edeceğiz. Ve gerçekten suç işleyenlerin mutlaka bu suçun cezasını ödeyeceği bir yapıyı arkadaşlarımızla birlikte kuracağız. Ben bu düşüncelerle sizlere teşekkür ediyorum. Zaten bütün Malatya kamuoyunda da bütün ülke kamuoyunda da günlerdir tartışılıyor

ifadelerini kullandı.

 

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15 Nis 2021 - 17:30 Malatya- Gündem

Muhabir Şükran Malkoç

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