YMS'de koronavirüs şoku devam ediyor!

Yeni Malatyaspor Kulübünde koronavirüs şoku devam ediyor.

Koronavirüse yakalanan personel sayısı 13'e yükseldi. Yeni Malatyaspor Kulübü sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ''Yapılan testler sonucunda 2 futbolcumuz ve 1 personelimizin testi pozitif sonuçlanmıştır'' dedi.

( Haber Merkezi)