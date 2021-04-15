35.HAFTANIN PERDESİ AÇILIYOR

Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 17 Nisan Cumartesi ve 18 Nisan Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta yarın saat 16.00'daki Konyaspor - Kayserispor ve Gençlerbirliği - Sivasspor müsabakaları ile başlayacak. Lider Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Galatasaray ise deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Hafta Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşma ile sona erecek. Haftayı Fatih Karagümrük BAY olarak geçirecek. Süper Lig'de 35. hafta programı şöyle:
BUGÜN
16.00 İH Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
YARIN
13.30 Yukatel Denizlispor - BB Erzurumspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor
16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor
19.00 Göztepe - Galatasaray
18 NİSAN PAZAR
16.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.