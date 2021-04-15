PUANLA AYRILIRSA YENİLMEZLİK SERİSİ 3’E ÇIKACAK

Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 35.haftasında 17 Nisan Cumartesi günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Lig’de 13 maçtır galip gelemeyen sarı siyahlılar, zorlu ve kritik mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sezonun ikinci yarısında oynadığı 12 maçta hanesine 3 puan yazdıramayan, toplamda ise 13 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor’da gözler Alanyaspor maçına çevrildi. Ligin boyu kısalırken, alt sıralardan kurtulmak isteyen sarı siyahlılar, zorlu maçtan 3 puanla ayrılarak, kritik haftalar öncesi rahat bir nefes almak istiyor. Süper Lig’de üst üste oynanan 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1’de mağlubiyet yaşayan Yeni Malatyaspor, alt sıralarla arasındaki puan farkını açamamanın sıkıntısını yaşıyor. Sezonun ikinci yarısında oynadığı 12, toplamda ise 13 karşılaşmada galip gelemeyen sarı siyahlılar, kritik Alanyaspor maçından 3 puanla ayrılarak hem ikinci yarıdaki ilk galibiyetini almak hem de alt sıradaki takımlarla arasındaki puan farkını açmanın hesaplarını yapıyor.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Opta Fact’in verilerine göre; Alanyaspor'u konuk ettiği üç Süper Lig maçını da kazanamayan Yeni Malatyaspor (2B 1M), iç sahada dört kez karşılaştığı rakipleri arasında sadece Beşiktaş ve Konyaspor'u mağlup edemedi.

Yeni Malatyaspor ile oynadığı son üç maçın ikisini kazanan Alanyaspor (1B), daha önceki 11 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet almıştı (4B 5M).

Süper Lig'de 13 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor (7B 6M) hem ligde devam eden en uzun serinin sahibi, hem de kulüp tarihinin en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.

Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını gol atamadan kaybeden Alanyaspor, bu şekilde üst üste daha fazla yenilgiyi sadece Ekim-Kasım 2018 arasında aldı (4 maç).

Bu sezon Süper Lig'de topla oynama (%62.2) ve pas yüzdesi (%85.6) en yüksek takım Alanyaspor; iki alanda da en düşük yüzdelere sahip ekip ise Yeni Malatyaspor (%42.7 topa sahip olma ve %74.3 pas isabeti).

Süper Lig'in 2020/21 sezonunda en fazla kafa golü yiyen üç takımdan biri Yeni Malatyaspor (11; Göztepe ve Antalyaspor ile eşit), bu şekilde Alanyaspor'dan (3) daha az gole izin veren tek ekip ise Galatasaray (0).

Bu sezon geriye düştüğü Süper Lig maçlarından en fazla puan çıkaran iki ekip bu maçta karşı karşıya geliyor (15'er).

Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük'ün Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Alanyaspor (6).

Süper Lig'de görev yaptığı son üç maçta iki gol atan Berkan Kutlu, daha önceki 28 karşılaşmada tek gol sevinci yaşayabilmişti.

Bu sezon Süper Lig'de beş gol atan Alanyaspor forveti Mustafa Pektemek, en son 2016/17'de daha yüksek bir sayıya ulaştı (Başakşehir formasıyla 7 gol).