Özcan: Bu Olayın Takipçisi Olacağız

Özcan,
Malatya Yeşilyurt Belediyesinde bir yolunu bulmuşlar. Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek hilesi ile gri hizmet pasaportuyla 7 ay önce Almanya’ya 45 kişi gönderilmiştir. 2 kişi dönmüş 43 kişi kayıp
dedi.
İyi Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Özcan,
Yeşilyurt Belediye Meclisinde, CHP Meclis üyeleri olmasaydı bu olaydan kimsenin haberi olmayacaktı. Bu zamana kadar Yeşilyurt Belediyesinden neden bir adli işlem yapılmadı. Ortada büyük bir skandal var. Belediye insan kaçakçılığını resmî hale getirmişler. Ortada büyük paraların döndüğü iddia ediliyor. Peki, bu paralar kimin cebine gidiyor? Bu 43 kişi kim?43 kişiye gri pasaport ne için verildi? Süresi ne kadar pasaportun? Meclis Kararında Meclis üyelerinin gideceğine dair karar alınmış ama başka kişiler gidilmiş. Meclis üyelerinin bu zamana kadar neden sesleri çıkmadı? Kaçanlar FETÖ’cü ise, kaçıranlardan hesap sorulması gerekmez mi? Hani Almanya bizi kıskanıyordu. Almanya’dan durumumuz kat kat iyi değil miydi? Neden Almanya’da kaldılar? Müfettişlerin bir an önce karar bağlanmasını istiyoruz. Yeşilyurtumuzun parasını öyle birilerine peşkeş çekilmesine izin vermeyiz. Malatyalının parasının 5 kuruşunu kimseye yedirtmeyeceğiz. Bu olayın takipçisi olacağız.
İfadelerine yer verdi. (Bülten)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.