Başkan Karadağ’ın, Sahur Mesaisi

Ramazan ayının ‘çalar saati’ olarak tabir edilen davulcular, Hekimhan ilçesinde mahalle sakinlerini Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ile birlikte sahura davet ettiler.
Başkan Karadağ, her sene olduğu gibi bu senede Ramazan ayı münasebetiyle davulcular ile beraber vatandaşları sahur kaldırdı.
Karadağ yaptığı açıklamada;
Bu ayda tüm Müslümanların en yakınından başlayarak komşu ve akrabalarını gözetmeleri, yoksul ve garibanlara yardımcı olmaları, onlarla sofralarını paylaşmaları büyük önem arz etmektedir. Bu ayda, kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak herkesle kucaklaşmalı, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmeliyiz. Toplum olarak yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği mübarek Ramazan ayında, İslam coğrafyasında yaşanan acıların ve zulümlerin son bulmasını, oluşan manevi atmosferin, bütün bir yıla yayılarak devam etmesini diliyorum. Sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın adı olan Ramazan ayında ülkemizde huzurun ve kardeşliğin daha da güçlenmesini diler, içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni bulunduran Ramazan Ayı’nın İlçemize, Ülkemize ve İslam Alemine hayırlar getirmesini temenni ederim
dedi. (Bülten)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.