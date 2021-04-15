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15 Nis 2021 - 10:15- Siyaset G: 15 Nis 2021 - 10:20

Sarıbaş: ”Bırakın Bu Ülkeyi İyi Bir İktidar Yönetsin”

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, gerçekleştirdiği basın açıklamasında hükümete sert eleştirilerde bulundu.
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Ülke yönetimine dair değerlendirme yapan ve “Millete hesap vermeye mecbursunuz” diyerek iktidarı hedefine alan Başkan Sarıbaş,

Bu ülke kimsenin malı değildir. Bu millete her konuda hesap vermeye mecbursunuz. Ekonomi dersini ekonomiden anlayan versin. Ülke ekonomisini batıranlar hala ahkâm kesiyor. Milletimiz evine alacağı ekmeğin derdine düşmüş. İşsiz eğitimli ordusu her geçen gün büyüyor. Koronavirüs sürecinde batan ekonomi daha da berbat hale geldi

dedi.

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, Merkez Bankası'ndan kaybolduğu söylenen 128 Milyar Dolar’a ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İYİ Parti Malatya İl Başkanı Sarıbaş açıklamasında:

Esnafımızın, çiftçimizin kan ağladığı bu günlerde 128 Milyar Dolar nerede sorusunu münasebetsizce bulmak milletimizin aklıyla alay etmektir

dedi.  

“ZARARIN NERESİNDEN DÖNSEK KÂRDIR”

Sarıbaş, iktidarı hedef alarak,

Hesap vermeden bir yönetim anlayışı olamaz. Bu ülke kimsenin malı değildir. Bu millete her konuda hesap vermeye mecbursunuz. Ekonomi dersini ekonomiden anlayan versin. Ülke ekonomisini batıranlar hala ahkâm kesiyor. Milletimiz evine alacağı ekmeğin derdine düşmüş. İşsiz eğitimli ordusu her geçen gün büyüyor. Koronavirüs sürecinde batan ekonomi daha da berbat hale geldi. Bizleri bu iktidarla daha kötü günler bekliyor. Söze gelinde mangal da kül bırakmayanlar soru sorulunca tepki gösteriyor. Bırakın bu ülkeyi iyi bir iktidar yönetsin. Gelecek nesillerimize ihanet etmeyi bırakın. Zararın neresinden dönsek kârdır. Tabii bizleri duymak görmek için vicdan sahibi olmak lazım. Vatandaşımızı düşünmeyen iktidar, sandıkta düşünen vatandaşımızın iradesi karşısında yok olacaktır

ifadelerini kullandı. 

İl Başkanı Süleyman Sarıbaş,

Tutuklanan Savunma Sanayi Başkanlığı Eski Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin'in evinde 1.5 milyon Euro, banka hesabında ise 7.5 milyon TL ele geçirildi. Paralar nerde sorusunun cevabı zaten bellidir. Her zaman ki gibi yandaşların cebinde geziyor. İktidar iyi olunca Türkiye iyi olacak

ifadelerini kullandı

. (Bülten)

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15 Nis 2021 - 10:15 Malatya- Siyaset

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